Espana agencias

Mascherano urge mayor efectividad goleadora para evitar la 'Messidependencia'

Guardar

Miami (EE.UU.), 10 abr (EFE).- El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, destacó este viernes la necesidad de que más jugadores se sumen a los registros goleadores, donde Lionel Messi es el líder destacado con 6 de las 12 dianas que ha anotado el club en lo que va de temporada.

"Necesitamos el aporte del resto, si algo tiene este equipo es que genera situaciones. Hay momentos de la temporada donde hay jugadores que están mas amigados con el gol, (y) en otro momentos menos, pero vamos a seguir insistiendo", dijo a los medios el técnico argentino en vísperas de la séptima jornada de la MLS.

Uno de los nombres que todavía no se ha estrenado es el delantero mexicano-argentino Germán Berterame, quien fichó por el Inter Miami el pasado enero procedente del Monterrey, precisamente para aportar en esa faceta.

Sin embargo, Mascherano pidió paciencia y dijo que "su mayor virtud es marcar goles, es una cuestión de tiempo".

El Inter Miami no ha tenido un buen inicio de temporada, tras proclamarse campeón de la MLS Cup en diciembre. Eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf en octavos de final, en liga es cuarto en el Este con once puntos en seis jornadas.

Este sábado recibirá al New York Red Bulls en su nuevo estadio, el Nu Stadium, que quedó inaugurado el pasado sábado en el empate 2 a 2 frente al Austin.

"Quedamos con ese sabor amargo de no haber podido ganar el otro día habiendo sido muy superiores, sobre todo en la segunda parte", expresó el entrenador.

Sobre su próximo rival, que marcha sexto con diez puntos, destacó que es un equipo bastante directo" y especialmente joven, por lo que tendrán que igualar su intensidad para sacar un buen resultado.

Además, dijo que el argentino Tadeo Allende es duda para el partido por unas molestias físicas que arrastra desde el partido contra el Austin, que le han impedido entrenar durante la semana. EFE

Últimas Noticias

0-0. La Real Sociedad B perdona la vida y no aprovecha la espesura del Ceuta

Infobae

72-82. El Baskonia sigue con paso firme y se impone a la Virtus

Infobae

11-11. El Sant Andreu despierta en el último cuarto y rescata un empate

Infobae

El gimnasta español Pau Jiménez logra el billete para la final de salto

Infobae

93-86. El Barça se complica el 'play in' en Mónaco

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

Todo lo que se sabe sobre el asesino del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada: de una vida solitaria a su ingreso en un centro psiquiátrico

Netanyahu advierte a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio”

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

ECONOMÍA

Francia considera la bajada de impuestos al combustible de España una medida “fácil que no funciona” y opta por reducir el uso del gas

Francia considera la bajada de impuestos al combustible de España una medida “fácil que no funciona” y opta por reducir el uso del gas

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

DEPORTES

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”