Mascherano urge mayor efectividad goleadora para evitar la 'Messidependencia'

Miami (EE.UU.), 10 abr (EFE).- El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, destacó este viernes la necesidad de que más jugadores se sumen a los registros goleadores, donde Lionel Messi es el líder destacado con 6 de las 12 dianas que ha anotado el club en lo que va de temporada.

"Necesitamos el aporte del resto, si algo tiene este equipo es que genera situaciones. Hay momentos de la temporada donde hay jugadores que están mas amigados con el gol, (y) en otro momentos menos, pero vamos a seguir insistiendo", dijo a los medios el técnico argentino en vísperas de la séptima jornada de la MLS.

Uno de los nombres que todavía no se ha estrenado es el delantero mexicano-argentino Germán Berterame, quien fichó por el Inter Miami el pasado enero procedente del Monterrey, precisamente para aportar en esa faceta.

Sin embargo, Mascherano pidió paciencia y dijo que "su mayor virtud es marcar goles, es una cuestión de tiempo".

El Inter Miami no ha tenido un buen inicio de temporada, tras proclamarse campeón de la MLS Cup en diciembre. Eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf en octavos de final, en liga es cuarto en el Este con once puntos en seis jornadas.

Este sábado recibirá al New York Red Bulls en su nuevo estadio, el Nu Stadium, que quedó inaugurado el pasado sábado en el empate 2 a 2 frente al Austin.

"Quedamos con ese sabor amargo de no haber podido ganar el otro día habiendo sido muy superiores, sobre todo en la segunda parte", expresó el entrenador.

Sobre su próximo rival, que marcha sexto con diez puntos, destacó que es un equipo bastante directo" y especialmente joven, por lo que tendrán que igualar su intensidad para sacar un buen resultado.

Además, dijo que el argentino Tadeo Allende es duda para el partido por unas molestias físicas que arrastra desde el partido contra el Austin, que le han impedido entrenar durante la semana. EFE