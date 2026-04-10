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Marcelino ve "normal" que se hable sus posibles sustitutos pero aplaza su futuro a junio

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Vila-real (Castellón), 10 abr (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, dijo que es normal que surjan nombres de candidatos a su puesto para la próxima campaña al no haber renovado su contrato, pero insistió en abordar esa situación al acabar la campaña.

"Es algo normal, el entrenador acaba contrato el 30 de junio y no está renovado; se verá al final cuál es el futuro de este cuerpo técnico; por mi parte no ha cambiado nada", explicó el técnico en una rueda de prensa.

"Mientras exista esa incertidumbre es normal que se barajen nombres, es absolutamente normal. Es parte del trabajo del fútbol. Es una de las otras facetas del entrenador que debe controlar y de la que debe mantenerse totalmente al margen", añadió.

Además, preguntado por la situación del centrocampista Dani Parejo, que últimamente no ha contado con tantos minutos, y por su deseo de ser entrenador cuando 'cuelgue las botas', el asturiano señaló que se trata de un jugador clave para el equipo, pero también que le ve futuro como técnico.

"Lo veo bien, son momentos, es muy importante para el Villarreal. Es un jugador puede ser importante jugando más o menos y Dani tiene capacidad y es súper talentoso, de los mejores que he tenido en mis veinte años de entrenador. Seguro que va a tener minutos de aquí al final de temporada", avanzó.

"Lo veo como entrenador y bueno. Luego, como entrenador, hay que abarcar muchas facetas y cada temporada que pasa debes abarcar más, más se te complica la tarea y estás más desprotegido y le veo con mucha capacidad. Ve el fútbol como nadie desde dentro así que desde fuera lo vera aún mejor y tiene personalidad y criterio. Creo que le gusta y creo que va a ser un buen entrenador", concluyó. EFE

jmg/nhp/cmm

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