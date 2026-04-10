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Marcelino: Tenemos que ser más incisivos fuera de casa

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Vila-real (Castellón), 10 abr (EFE).- El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, reclamó a su equipo, antes de visitar este domingo al Athletic, ser más incisivo fuera de casa de lo que lo han sido en sus últimos partidos como visitante.

"Fuera de casa, respecto a los partidos en casa, los números son diferentes. Tenemos que ser más incisivos fuera de casa de lo que lo hemos sido los últimos partidos, en unos por unas circunstancias y otros por otras, pero fuera nos está faltando. En líneas generales, por perfil de los futbolistas o por lo que sea, somos menos incisivos de lo que lo éramos la semana pasada", señaló este viernes en la sala de prensa.

"Vamos con la ilusión de ganar, veníamos de una derrota fuera y queremos una victoria. Esta segunda vuelta no está siendo muy buena fuera de casa. Somos conscientes de que en Girona lo que hicimos no fue suficiente para ganar. Somos un equipo que tienen buenos números fuera de casa, hemos ganado seis partidos y algunos complicados, pero ahora hemos perdido un poco esa solvencia y hemos de intentar recuperala. Ojalá seamos capaces", añadió.

No obstante, el asturiano aprovechó el duelo ante el Athletic, un equipo con el que compitieron hasta el final de la pasada campaña y al que ahora avanzan en 20 puntos, para reivindicar la temporada de su equipo.

"Ellos están luchando por entrar en Europa y veo aquí un ambiente que a veces minusvalora lo que estamos haciendo: estar terceros en la jornada 30 y estar desde el inicio entre los cuatro primeros. Nos enfrentamos a un equipo con similares ambiciones, que el año pasado sumamos los dos 70 puntos y al que ahora le sacamos 20. Viene a significar la gran temporada que estamos haciendo y que ellos han tenido un rendimiento menor, seguramente influidos por las lesiones", apuntó.

Marcelino dijo que espera "un partido muy difícil", afirmó que "el Athletic en su campo es muy poderoso" y recordó que "recupera prácticamente a la totalidad de la plantilla, que es algo que han tenido muy poco".

"Hay que trabajar mucho, igualar su intensidad que no es sencillo, estar muy bien en la toma de decisiones y ser muy certeros. Ganar en San Mamés sería un golpe de autoridad", deslizó el técnico, que adelantó que podrá contar con Rafa Marín pero no con Logan Costa, que está pendiente de unas pruebas en la rodilla contraria a la que se lesionó este verano, ni con Thomas Partney, que arrastra problemas musculares.

El entrenador avanzó que habrá novedades en el once. "Cuando jugamos un partido tan bueno como el que tuvimos ante la Real lo normal es que no haya cambios. Cuando jugamos un partido bastante menos bueno, como el del Girona lo normal es que haya cambios", señaló.

Para Marcelino, el encuentro tendrá un componente especial, pues fue técnico del Athletic entre 2020 y 2022. "Disfrutamos de una grandísima experiencia en todos los aspectos, recibimos el cariño de la afición, tuvimos una experiencia profesional maravillosa y esa filosofía diferente a los demás se palpa allí en el día a día", explicó. EFE

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