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Los ocho mejores de la Superliga masculina de voleibol inician la fase final por el título

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Redacción deportes, 10 abr (EFE).- Los ocho mejores equipos de la Superliga masculina de voleibol comienzan este sábado la carrera final por el título, con la disputa de los cuartos de final al mejor de tres partidos, y en la que CV Guaguas, líder de la fase regular, parte como favorito para revalidar su corona por cuarto año consecutivo.

El conjunto canario se va a medir con el Unicaja Costa de Almería, que fue octavo en la primera parte de la competición, por lo que tiene todo a su favor para avanzar hacia las semifinales.

En las 22 jornadas de la liga regular, los de Las Palmas sólo perdieron dos partidos, ante el Grupo Herce Soria y el Conqueridor Valencia, por lo que han mostrado una notable solidez.

El CV Guaguas necesita el título para resarcirse de su derrota en semifinales de la Copa del Rey ante el Conectabalear CV Manacor, a la postre ganador del torneo, el pasado 28 de febrero y de la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Perugia italiano, vigente campeón de la máxima competición continental.

El Grupo Herce Soria, segundo en la fase regular y finalista de la Superliga en las tres últimas ediciones, va a buscar un puesto en semifinales ante el Pamesa Teruel.

Los otros dos enfrentamientos de cuartos los protagonizan Cisneros La Laguna-Conectabalear CV Manacor y Conqueridor Valencia-Melilla.

El primer encuentro se juega en la cancha de los peores clasificados y el segundo y el tercero, en caso de ser necesario, en el de los cuatro primeros de la liga regular los próximos días 17 y 19, respectivamente.

También este sábado comienzan las semifinales de la Liga Iberdrola femenina, con los enfrentamientos Tenerife Libby’s La Laguna-Heidelberg y Emalsa Gran Canaria-Fundación Cajasol Andalucía.

El Heidelberg aspira a revalidar el título que conquistó el pasado año, aunque necesitará superar a Tenerife Libby’s La Laguna, que dio la sorpresa en cuartos al eliminar al Abarca Menorca, primero de la fase regular.

En el otro cruce, parte, a priori, como favorito el Fundación Cajasol Andalucía después de ser segundo en la primera parte de la competición y de ganar la Copa del Rey ante el Heildelberg.

El segundo partido de semifinales será el próximo día 17 y, si es preciso un tercero, tendrá lugar dos días después. EFE

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