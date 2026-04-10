Localizan en Lloret de Mar (Girona) a una niña de 6 años sustraída en Francia por su madre

Lloret de Mar (Girona), 10 abr (EFE).- Una niña de 6 años que figuraba en Francia como sustraída y cuya madre había manifestado la intención de abandonar el país al serle retirada la custodia ha sido encontrada junto a su progenitora y su abuela materna en Lloret de Mar (Girona).

Según han informado los Mossos d'Esquadra, hacía meses que la menor se encontraba desaparecida y la investigación se había activado por la emisión de dos órdenes europeas de detención y entrega por parte de las autoridades francesas.

El padre de la pequeña había denunciado la sustracción después de que la Justicia le hubiese retirado a la madre la custodia por desobedecer en diversas ocasiones diferentes resoluciones e incumplir reiteradamente el régimen de visitas establecido.

Tras abandonar Francia, la progenitora, junto a la niña y la abuela, se habían desplazado a España, inicialmente a la localidad fronteriza de La Jonquera (Girona), pero allí se les perdió el rastro.

A finales del pasado marzo, los investigadores obtuvieron nuevas informaciones que situaban a las tres en la localidad costera de Lloret de Mar.

Agentes de la Unidad de Entorno Penitenciario de los Mossos d'Esquadra integrados en el Grupo de Investigación Internacional de Fugitivos intensificaron los contactos con la policía francesa y el pasado 31 de marzo localizaron a las tres en la zona de la playa de Fenals.

La niña no había sido escolarizada desde su sustracción y vivía junto a su madre y su abuela en los bajos de una vivienda ocupada en condiciones muy precarias al carecer de suministro de luz y agua.

Una vez confirmada la identidad de la menor y su situación de vulnerabilidad, fue puesta bajo custodia de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat, que se ha hecho cargo de ella hasta su entrega a las autoridades francesas.

La madre y la abuela han sido detenidas en cumplimiento de las órdenes judiciales internacionales. EFE