Leyre Romero: "Creo que el resultado no refleja el juego porque ha estado muy igualado"

Redacción Deportes, 10 abr (EFE).- La tenista española Leyre Romero expresó tener "un sabor agridulce" después de perder contra la eslovena Veronika Erjavec en el segundo duelo individual de la eliminatoria de la Copa Billie Jean King por 6-4 y 6-3, un "resultado" que la valenciana consideró que no "refleja el juego" ya que estuvo "muy igualado".

"Obviamente tengo un sabor agridulce porque estoy contenta por haber debutado, pero no por el final del partido" añadió, en declaraciones de la Real Federación Española de Tenis (RFET) tras estrenarse con la selección española este viernes. Una "experiencia" que definió como "muy bonita", aunque "un poco triste por cómo se ha dado del partido".

El arranque del partido comenzó equilibrado, con dos roturas iniciales y una resolución del primer set para la eslovena en el décimo juego. La española comenzó la segunda manga con iniciativa, pero no pudo concretar tres pelotas para poner un 3-0 de inicio en un partido que definió como "muy igualado de principio a fin, con muchos juegos muy duros", pero en el que Erjavec terminó por darle el punto a Eslovenia y terminar la primera jornada igualada 1-1.

"Sin duda, estoy segura de que esto me ayudará para el futuro, así que estoy ya con ganas del próximo partido", concluyó la valenciana 175 del ránking mundial y de 24 años recién cumplidos.

Previamente, su compatriota Kaitlin Quevedo, también en su debut con el conjunto que capitanea Carla Suárez, logró el primer punto para España y este sábado, el dobles formado por la medallista olímpica Sara Sorribes y Aliona Bolsova abrirá la jornada frente a Kaja Juvan y Nika Radišić, con el objetivo de acercar a España a la fase final de la BJK, que se disputará en Shenzhen (China) el próximo septiembre. EFE