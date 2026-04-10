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La tensión diplomática entre España e Israel crece a cuenta de los ataques al Líbano

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Madrid, 10 abr (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha pedido a la UE que suspenda su acuerdo de asociación con Israel para evitar que el Líbano se convierta "en una nueva Gaza", tras las última advertencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del "precio" que pagará España por su "guerra diplomática" contra su país.

La tensión diplomática entre España e Israel crece en una delicada jornada, en la que Irán ha advertido de que su participación en la reunión negociadora con Estados Unidos en Islamabad (Pakistán) depende de que el alto el fuego se extienda al Líbano, objeto de ataques israelíes.

Sánchez, en una intervención en el 'European Pulse Forum', organizado por Político y BeBartlet en Barcelona, ha instado de nuevo este viernes a los miembros de la UE a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones "flagrantes" del derecho internacional humanitario que está cometiendo: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano".

Un mensaje que ya trasladó el presidente del Gobierno este miércoles en redes sociales, donde también calificaba de "intolerable" el desprecio de Netanyahu por la vida y por el derecho internacional.

En consecuencia, esta mañana el Ministerio de Exteriores de Israel prohibía la entrada de los representantes españoles al Centro de Coordinación Cívico-Militar, un organismo para supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza, por el "sesgo antiisraelí tan flagrante" del gobierno de Sánchez.

A este anuncio, le ha seguido un videomensaje en la red social X del propio primer ministro israelí en el que ha subido el tono y ha ordenado la expulsión de los representantes españoles -en este caso España tiene un solo miembro observador- bajo el argumento de que Sánchez libra "una guerra diplomática" contra su país.

"No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello", ha declarado Netanyahu.

Sánchez no se ha referido directamente a las palabras de Netanyahu, pero sí ha vuelto a denunciar "los actos criminales" y las violaciones "flagrantes" que comete el gobierno israelí por los ataques contra el Líbano, pese al alto el fuego en Irán

Por ello, ha llamado a la UE a actuar con coherencia y empatía y responder a un país que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación.

En este choque verbal con Israel también ha entrado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha exigido a Israel que respete la integridad territorial del Líbano y "la vida e integridad" de los 10.000 cascos azules que hay en aquel país que trabajan por la paz.

Se ha referido nuevamente al arresto esta semana "con violencia" de un casco azul español por parte de militares israelíes en el Líbano, para insistir en que fue un "acto gravísimo".

La ministra también ha remarcado que "el Líbano tiene que estar necesariamente incluido" en un alto el fuego en la guerra en Oriente Medio y ha subrayado que no se puede "aceptar de ninguna manera" que haya bombardeos contra la población civil.

En filas del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha escrito en la red social Bluesky "toda la hostilidad contra los criminales de guerra y los genocidas, sí", un mensaje que ha acompañado con el videomensaje de Netanyahu.

Antes de la intervención de Sánchez en el European Pulse Forum, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sin referirse directamente a la escalada de tensión diplomática, ha condenado la "deriva belicista que recorre el mundo".

Ha llamado a la "contención" y a la "desescalada" y ha instado a que "todos los países juntos" empujen para que "la mesura sustituya a la barbarie".

Feijóo también ha defendido también a la OTAN y ha remarcado que "proteger el atlantismo es proteger Europa y España".EFE

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