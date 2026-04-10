La propuesta de unidad de Montero y Rufián no tiene apenas acogida entre la izquierda

Madrid, 10 abr (EFE).- La propuesta de unidad que plantearon el jueves en su charla la número dos de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con la posibilidad de hacer tándem electoral, no ha sido recibida con mucho entusiasmo por parte de Sumar, mientras que IU la ignora y ERC la rechaza.

En la charla, celebrada en Barcelona, Montero y Rufián defendieron la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE y apostaron por que sus respectivas formaciones sean el motor de confluencias electorales en España y Cataluña.

La propia Montero ha insistido este viernes en diversas entrevistas en medios en la idea de que ella y Rufián hagan "equipo" y que sus partidos "puedan asumir la tarea de ser fuerzas motrices de ese proceso para tener una candidatura fuerte" en las próximas elecciones generales.

Y ha abogado por negociar a partir de ahora con "discreción" y "respeto" con todos los partidos de izquierdas para que esta propuesta prospere.

"Tenemos que hablar con todo el mundo. La clave es que los medios no sean el escenario donde nos decimos las cosas por primera vez. Es mejor primero hablar y que cuando lo contemos sea porque hay un acuerdo", ha remarcado.

Sin embargo, este planteamiento no tiene por el momento posibilidades de salir adelante, a juzgar por las reacciones que ha provocado este viernes entre otras formaciones a la izquierda del PSOE, además de ERC, el partido de Rufián.

La postura más diplomática y comedida ha llegado por parte de Movimiento Sumar, el partido al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

"Todo lo que sirva para movilizar al electorado progresista y para reeditar el Gobierno de coalición progresista, bienvenido sea", se ha limitado a decir.

En la misma línea, la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha señalado que la charla entre Montero y Rufián supone "un paso más" en la construcción de una candidatura de unidad a la izquierda del PSOE para las próximas elecciones generales.

En su opinión, "todo suma", tanto esta charla como la celebrada el pasado 18 de febrero entre Rufián y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, o el acto de refundación de la coalición Sumar del pasado 21 de febrero con representantes de Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes, una coalición a la que invitan a unirse a otros partidos como Podemos.

Por su parte, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha ignorado el acto entre Montero y Rufián al ser preguntado este viernes en varias ocasiones por esta cuestión, y ha puesto el foco en la coalición de unidad lograda recientemente para las elecciones andaluzas del 17 de mayo entre su partido, Sumar y Podemos y que él mismo encabeza.

"Estoy encantadísimo del acuerdo que tenemos en Andalucía, que ha supuesto que las aspiraciones unitarias que tenían amplios sectores populares progresistas de izquierda se hayan visto satisfechas", ha declarado Maíllo, que cree que la coalición Por Andalucía es un ejemplo de "confluencia real".

Rufián interpeló directamente en el acto del jueves a la dirección de su partido y le pidió que liderara la construcción de confluencias de izquierdas, pero ERC ha rechazado con claridad la propuesta, como ya hizo tras la charla del pasado mes de febrero con Emilio Delgado.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, ha dicho este viernes que su partido "puede ayudar", pero no "resolver las disputas de la izquierda española" y que su prioridad es Cataluña.

Además, ha recalcado que ERC quiere "liderar todo el espacio" de la izquierda en Cataluña y ha apostado en todo caso por "sumar" con otras fuerzas progresistas en los territorios como EH Bildu, el BNG o Compromís.

Estas declaraciones suponen un "portazo agresivo" por parte de ERC, según ha opinado el portavoz de Comuns en el Parlamento de Cataluña, David Cid, que ha avalado la idea de construir "candidaturas unitarias" de la izquierda y cree que la duda es si Rufián "se implicará o no en la construcción de este proyecto" al margen de su propio partido. EFE

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