La presidenta del Celta ve clave la nueva concesión de Balaídos para “seguir creciendo”

Vigo, 10 abr (EFE).- El Celta y el Concello de Vigo formalizaron este viernes el inicio de los trámites para oficializar la nueva concesión del estadio municipal de Balaídos, el cual, según apuntó la presidenta Marian Mouriño, marca “un antes y un después” en su proyección institucional, deportiva y social.

“Gracias a este acuerdo, las nuevas generaciones podrán seguir disfrutando de su Celta en Balaídos, del mismo modo que lo hicieron las decenas de generaciones celtistas que pasaron por el estadio desde su construcción. Nuestro objetivo es asentar las bases del Celta de los próximos cien años, y por eso es tan importante esta concesión”, explicó la dirigente celeste.

El acuerdo, que contempla una concesión inicial de 50 años prorrogables hasta 75, otorga al Celta el uso total de las instalaciones y la posibilidad de desarrollar su proyecto estratégico con la estabilidad necesaria.

La hija de Carlos Mouriño señaló que en estos momentos hay 7.200 personas en lista de espera para hacerse socias y que hay más de 43.000 carnés celtistas.

“El Celta necesita esta concesión para seguir creciendo”, incidió la actual presidenta del Celta, en un acto en el que estuvo acompañada por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

“Estoy muy contento porque hoy iniciamos un proceso y un proyecto extraordinario. Queremos contribuir a la estabilidad económica y estratégica del Celta. Si no hay alegaciones en el próximo mes, automáticamente quedará ratificada oficialmente esta concesión. Todo lo que se haga desde el respeto mutuo es lo que triunfa”, apuntó el regidor.

La concesión vigente hasta el momento, firmada en su día por el anterior presidente del club, Carlos Mouriño, y el propio alcalde Abel Caballero, tenía como fecha de finalización el año 2034.

“Es un hito histórico conseguir esta nueva. Desde que asumí la presidencia del club siempre dije que quería dejar las bases para los próximos cien años del club, que era la responsabilidad que yo sentía como presidenta. Estamos dejando un legado y una herencia para los que vienen detrás nuestra de la que me siento emocionada y muy orgullosa”, afirmó Marian Mouriño. EFE

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