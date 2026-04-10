La jueza de la dana dice que suprimir 4 funcionarios causará gran demora a la instrucción

València, 10 abr (EFE).- La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana afirma que la "supresión" de los puestos que ocupan cuatro de las cinco funcionarias asignadas a la causa desde marzo de 2025 supondrá "inevitablemente una gran dilación en la instrucción".

En un auto firmado este viernes, la titular del juzgado asegura que se le ha comunicado la resolución de la directora general de Justicia y Autogobierno de la Conselleria de Justicia que acuerda la supresión de los puestos que ocupan cuatro funcionarias que estaban asignadas a la causa de la dana desde el 26 de marzo de 2025.

Añade que dicha resolución de la directora general, suscrita el 7 de abril de 2026, establece que “la fecha de finalización será el 30 de junio de 2026” y que el personal afectado “deberá disfrutar de los días de vacaciones generados y asuntos propios generados hasta la fecha, con anterioridad al 30 de junio de 2026”, lo que supondrá "inevitablemente una gran dilación en la instrucción" ya que la letrada de la administración de justicia y las funcionarias cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde marzo de 2025, "por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo".

Indica igualmente que en la causa aún quedan pendientes al menos 109 testificales, por lo que la "eliminación prácticamente total de medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento".

Por este motivo, la jueza ha acordado facilitar a las partes las grabaciones de las declaraciones testificales, periciales y de investigados que se practiquen desde el 30 de junio de 2026 "sin que sea necesaria la transcripción" que venía realizando la letrada de la administración de justicia.

La resolución recuerda que por auto de 11 de abril de 2025 se acordó que las declaraciones de los investigados, aun cuando fueran grabadas, se transcribieran, de forma que solo se notificara a las partes la oportuna transcripción, "a fin de preservar su imagen y, en definitiva, su privacidad en la declaración, dado el elevado número de partes personadas".

"Igual criterio se ha venido aplicando a los testigos y peritos que han depuesto en el procedimiento. Su declaración se ha grabado en el sistema Arconte y solo se ha facilitado a las partes la transcripción de la LAJ", añade.

También señala que no se han grabado en el sistema Arconte los ofrecimientos de acciones a perjudicados, "por respeto a la privacidad de los mismos, ni las testificales de piezas de fallecimiento y de lesiones, que sóoo se han transcrito, notificándose a las partes el testimonio del acta".

"Los equipos de Arconte y el número de las salas existentes en la sede de este partido judicial son claramente insuficientes para atender de forma debida, y con la necesaria celeridad, una causa tan compleja como la de la DANA", asegura la instructora.

Previamente a conocerse este auto de la jueza, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez-Llorca se ha referido a este mismo asunto y ha afirmado que "no se le han quitado medios", sino que "aquellos puestos que estaban ocupados por personal temporal pasarán a ser ocupados por personal fijo", dentro de un acuerdo que ha alcanzado la Conselleria de Justicia con las entidades sociales.

El presidente ha indicado que este proceso laboral "ha generado un impás" entre que las personas salen de su puesto temporal y entran los nuevos funcionarios con su plaza definitiva, algo necesario porque "los plazos que marcan las leyes hay que cumplirlos", y ha destacado que "lo importante" es que el juzgado de Catarroja "siempre ha tenido todos los recursos que ha pedido".

"Tengo mucho interés en que se resuelva cuanto antes, como cualquier otro valenciano o valenciana. Lo importante es que esos medios los van a seguir teniendo", ha concluido Pérez-Llorca.EFE