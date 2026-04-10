'La Joyita' ve en la fortaleza mental la clave para llevarse el título europeo

Kike Serrano Mirones

Santander, 10 abr (EFE).- La boxeadora aspirante a campeona de Europa del peso mínimo, Mariluz 'La Joyita' Peral, piensa que las claves para levantar este sábado en Santander el cinturón estarán en tener una mentalidad más ganadora y aplicar mejor la estrategia que su rival, la italiana Federica Macrí.

En una entrevista con EFE, 'La Joyita' (Santander, 1997), que mañana, sábado, en el Pabellón de La Albericia, luchará por alzarse con el título europeo de boxeo, explica lo que supondría para ella ese título, cómo está llevando la semana, sus inicios en el boxeo o la diferencia entre los hombres y las mujeres en este deporte.

Asegura que está con "muchísimas ganas" de que llegue esa pelea, porque ser campeona de Europa supondría cumplir el sueño que tiene desde que comenzó en este deporte.

Mariluz Peral, que está en el top-10 mundial en su peso, asegura su rival es una púgil "muy agresiva, que saca mucho volumen de golpes y va al frente", por lo que presupone que llegará a Santander a "montar una guerra", para la cual está preparada.

"Las dos estamos muy preparadas físicamente para el combate, por lo que la diferencia la van a marcar los pequeños detalles, como puede ser la que vaya con una mentalidad más ganadora y quien aplique mejor la estrategia", señala.

Se espera un combate largo y tiene claro que el objetivo en este tipo de peleas es "pegar y que no te peguen".

La púgil santanderina reconoce que esta semana ha sido "la más dura y difícil" porque es el corte de peso, aunque la ha llevado bien por las ganas que tiene de subirse al cuadrilátero.

'La Joyita' recuerda que el año pasado ya intentó levantar el cinturón de campeona de Europa en Italia ante Victoria Parigi, aunque el combate se dio por nulo y quedó vacante.

Por ello, piensa que, aunque la preparación ha sido igual que en otros combates, cada rival es un mundo.

El pelear en Santander supone para Mariluz Peral presión por el evento que es y porque nunca se ha disputado un título europeo en su ciudad natal, aunque el estar arropada por su gente le da una motivación extra. "La motivación es mayor que la presión, aunque sin presión no hay gloria", apostilla.

'La Joyita' comenzó en el boxeo con 15 años, es decir, hace 14, y fue porque desde siempre le había llamado la atención los deportes de contacto y entrenar, así que un día probó el boxeo y se enamoró.

El día a día de esta aspirante a campeona de Europa empieza por las mañanas con clases personales a alumnos, después con su entrenamiento propio de la parte física y, tras la comida, una hora y media de boxeo, para acabar dando dos clases en dos gimnasios diferentes.

La púgil cántabra tiene claro que el logro que más le ha marcado fue el conseguir en 2020 el primer Campeonato de España, porque le "costó mucho", ya que se quedó a las puertas en varias ocasiones.

"Ha habido muchas veces que lo he querido dejar, ha sido un caer y levantarme constante hasta la primera vez que lo conseguí, que fue en el quinto intento", subraya.

Mariluz Peral nunca ha tirado la toalla, pese a pensarlo "infinidad de ocasiones", aunque sí reconoce que ahora que es más mayor tiene más claro el seguir apostando por su pasión.

"Cuando tienes 18 o 19 años que están todos tus amigos en otras etapas y viviendo otras cosas, sientes que estás perdiendo tu juventud por un sueño que no llega, pero luego estaba un mes sin entrenar y veía que no me llenaba, que lo que me llena es el boxeo", insiste.

Piensa que en el deporte en general hay diferencia entre lo masculino y lo femenino, y la gente ve más a los hombres que a las mujeres y, por ello, "se paga mejor".

"Pero creo que como cada vez el nivel del deporte femenino está subiendo, y estamos demostrando que somos buenas, cada vez se ve más y eso está haciendo que se vaya equiparando los salarios", destaca.

En el boxeo cobran más los hombres por un tema de visualización, aunque cada vez se está apostando más por el femenino.

"Jake Paul (boxeador estadounidense), por ejemplo, ha hecho una promotora que está apostando mucho por el boxeo femenino y está consiguiendo que las boxeadoras cobren bolsas bastante grandes, lo cual es una esperanza y te hace tener el objetivo de fichar con él", subraya.

Mariluz Peral cree que ganar este campeonato de Europa la dejaría muy cerca de poder disputar un título mundial. "El objetivo en mi carrera siempre va a ser el máximo", concluye. EFE

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