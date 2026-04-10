La ilusión de Atlètic Barceloneta y Catalunya, a prueba ante dos gigantes europeos

Barcelona, 10 abr (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta y el EPlus Catalunya buscarán este sábado dar el primer paso hacia una histórica final de la Eurocopa ante el Pallanuoto Trieste italiano y el BVSC Manna húngaro, respectivamente, dos potencias europeas que pondrán a prueba su ilusión y aspiraciones.

Examen de máxima exigencia para los dos representantes nacionales en la segunda competición continental, ambos primerizos a estas alturas del torneo y que continúan escribiendo páginas inéditas en su trayectoria tras superar unos exigentes cuartos de final.

El primero en escena será el Atlètic Barceloneta, que en su primera participación continental se ha plantado en semifinales tras una eliminatoria muy dura ante el Polar Bears neerlandés, resuelta con dos remontadas de carácter tanto en la ida como en la vuelta.

De hecho, el conjunto marinero llegó a estar eliminado a cinco minutos del final, cuando perdía por tres goles (11-8) pese a la mínima ventaja de un gol lograda en la ida. Sin embargo, firmó un parcial final de 1-5 para cerrar el 12-13 definitivo que le dio el billete a semifinales.

El sueño europeo del equipo barcelonés afronta ahora una prueba de máximo nivel ante el subcampeón de la Eurocopa en las dos últimas temporadas, el Pallanuoto Trieste italiano, al que recibirá este sábado en la piscina Sant Sebastià (13:00 CET).

El conjunto transalpino llega tras eliminar al Ethnikos griego en cuartos de final (8-9 en la ida y 10-8 en la vuelta) y aspira a conquistar el título tras quedarse a las puertas en las dos últimas ediciones. Su principal referencia ofensiva es la neozelandesa Morgan McDowall, exjugadora del Assolim Mataró.

También en busca de seguir haciendo historia está el EPlus Catalunya, que tuvo que sufrir para eliminar al Glyfada griego. Tras el empate (8-8) en la ida, el conjunto graciense, liderado por una decisiva Emmerson Houghton, autora de seis goles, se impuso en la vuelta por un ajustado 12-11 para sellar su pase a semifinales.

Ahora, el equipo catalán deberá hacerse fuerte en casa para lograr un resultado positivo ante el potente BVSC Manna (16:00 CET), un conjunto húngaro que regresa a unas semifinales europeas dos años después tras un recorrido impecable hasta el momento.

El equipo magiar firmó pleno de victorias en la fase de grupos y superó con solvencia los cuartos de final ante el campeón de la Eurocopa en 2024, el Antenore Plebiscito Padova (9-11 en la ida y 13-8 en la vuelta). Su principal amenaza es la joven húngara Zoe Lendvay, decisiva en la última eliminatoria con tres goles en la ida y cinco en la vuelta. EFE

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