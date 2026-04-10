Espana agencias

La flotilla a Gaza zarpará el domingo de Barcelona con 70 barcos para "romper el bloqueo"

Guardar

Barcelona, 10 abr (EFE).- La Global Sumud Flotilla partirá este domingo desde Barcelona con unas 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de 70 países, en una misión que busca denunciar el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

La salida está prevista para este domingo 12 de abril al mediodía desde el Port Vell de la capital catalana, según han detallado este viernes los organizadores en una rueda de prensa en el Moll de la Fusta.

El portavoz de la flotilla en Cataluña, Pablo Castilla, ha señalado que la iniciativa pretende "denunciar las complicidades internacionales y abrir un corredor humanitario por mar y tierra".

"Queremos que se ponga el foco en el genocidio y la ocupación que siguen ocurriendo en Palestina y exigir responsabilidades a nivel internacional", ha afirmado Castilla.

La expedición contará con entre 30 y 40 activistas catalanes, además de profesionales de ámbitos como la educación, la sanidad o la construcción, que participarán en acciones de apoyo sobre le terreno si consiguen desembarcar en la franja de Gaza.

Desde la organización han subrayado que el objetivo no es solo transportar ayuda, sino "contribuir a la recuperación y reconstrucción de las condiciones de vida" de la población gazatí.

La portavoz Ariadna Masmitjà, Masmi, ha destacado la importancia del apoyo social a la misión, que incluye una feria con más de 37 entidades, actividades culturales y espacios de debate abiertos al público durante todo el fin de semana.

"La flotilla no se entiende sin la movilización en tierra, porque es esa presión social la que la hace posible y la que nos protege", ha explicado Masmi, que ya formó parte de la anterior flotilla y volverá a embarcarse en la misión.

Entre las iniciativas presentadas figuran las "mochilas para Gaza", que contienen material escolar junto a cartas, dibujos y objetos simbólicos elaborados por alumnado de más de 80 centros educativos catalanes y gallegos.

La representante de la coalición Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha reclamado un "embargo total de armas a Israel" y ha criticado la "falta de coherencia" del Gobierno español.

"Las relaciones armamentísticas con Israel no han cambiado, pese al discurso político", ha denunciado Samson.

Por su parte, el portavoz del sindicato Top Manta, Lamine Bathily, ha vinculado la situación en Gaza con la de las personas migrantes y ha pedido "solidaridad no solo con los que están lejos, sino también con quienes llegan a Europa en situación de vulnerabilidad".

La organización ha advertido de que la misión se desarrolla en un contexto "más complejo que la última vez", marcado por la inestabilidad en Oriente Medio y las condiciones meteorológicas de primavera, "que pueden dificultar la navegación".

La flotilla retoma una iniciativa similar a la impulsada en septiembre de 2025, cuando 42 embarcaciones con 463 participantes fueron interceptados por Israel antes de alcanzar la costa de Gaza, lo que impidió completar la primera misión.

A pesar de estos antecedentes, los impulsores han defendido que la acción "se ajusta al derecho internacional" y han asegurado que mantendrán el objetivo de llegar a destino, previsiblemente a principios de mayo.

La Global Sumud Flotilla tiene previsto zarpar este domingo al mediodía, aunque la hora exacta dependerá de las condiciones del mar y la meteorología. EFE

han entregado las denominadas "mochilas para Gaza", preparadas por alumnado de más de 80 centros educativos.

Últimas Noticias

La presidenta del Celta ve clave la nueva concesión de Balaídos para “seguir creciendo”

Infobae

Revolución en el once del Real Madrid

Infobae

Osasuna y LKN homenajean la historia del club con un mural de 22 metros en El Sadar

Infobae

Fernando Morientes y Sara Carbonero serán reconocidos en el Día de Castilla-La Mancha

Infobae

El Atlético organiza fiestas para ver la final en Ciudad de México, Nueva York y Tokio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

Todo lo que se sabe sobre el asesino del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada: de una vida solitaria a su ingreso en un centro psiquiátrico

Netanyahu advierte a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio”

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

ECONOMÍA

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles

DEPORTES

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”