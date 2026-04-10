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La ‘Fan Zone’ del Atlético, con actuaciones de Despistaos, Salva Dávila y DJPedraza

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Madrid, 10 abr (EFE).- La ‘Fan Zone’ del Atlético de Madrid en Sevilla para la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad del próximo 18 de abril contará con actuaciones en directo de ‘Despistaos’, Carlos Jean, ‘DJ Pedraza’, Salva Dávila, ‘JaviFreestyle’, ‘Mnak’, Babiblackbull’ y ‘Dj Verse’, según informa el club en su nueva página web creada para informar de los eventos que ha preparado para los aficionados para este encuentro.

A las 11:00 horas será la apertura de puertas y a las 21:00 horas se podrá ver el partido, en pantalla grande en directo en esa zona preparada por el Atlético de Madrid para sus seguidores.

Asimismo, el Atlético también abrirá su estadio Metropolitano, previa adquisición de entrada, para también poder ver la final de la Copa del Rey. EFE

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