Kenny Barron, Shenel Johns y homenaje a Quincy Jones en el Festival de Jazz de Santander

Santander, 10 abr (EFE).- El pianista Kenny Barron, la cantante Shenel Johns junto al Fred Nardin Trio, y un homenaje en formato 'Big band' al compositor Quincy Jones centrarán la programación de la VII edición del Festival de Jazz de Santander, que tendrá lugar del 29 de julio al 1 de agosto en el Escenario Santander.

Este evento, que presume de "ofrecer exclusivamente jazz", arrancará con un concierto inaugural el 16 de julio en el Palacio de Festivales de Cantabria a cargo del pianista Fred Hersch y su trío, según ha explicado a EFE su director, Enrique Bolado.

Completan la programación el compositor y pianista italiano Dado Moroni, con su cuarteto Dado's Oscars, y el Biel Ballester Trío, que se encargará de las sesiones 'after-hours', después de cada concierto, para amenizar el ambiente y alargar las veladas.

Para Bolado, la programación de esta edición es "la mejor" hasta ahora y puede competir con cualquiera de los demás festivales del país.

En esta edición quiere sacar el jazz de Santander y llevarlo a otros rincones de Cantabria, aunque aún está por concretar en qué fechas y con qué artistas.

El Festival comenzará, tras el concierto del 16 de julio en el Palacio de Festivales con el 'Songbook' de Kenny Barron, pianista que ya ha pasado por el Festival de Jazz de Santander y que trae, en esta ocasión, un quinteto, el miércoles 29 de julio.

Le siguen la cantante Shenel Johns, una de las estrellas más valoradas en el jazz vocal de los Estados Unidos con referencias como Sarah Vaughan y Abbey Lincoln, que cantará junto al trío del pianista francés Fred Nardin el jueves 30 de julio.

El viernes 31 será el turno de Dado Moroni y su cuarteto y, el sábado 1 de agosto, cerrará el festival la Temple Jazz Orchestra que, dirigida por el trompetista Terell Stafford y con el saxofonista Tim Warfield como artista invitado, homenajeará al compositor Quincy Jones, fallecido en 2024.

La venta de los abonos, que incluyen los cuatro conciertos del Escenario Santander se abrió este miércoles y las entradas sueltas se podrán comprar a partir del 9 de mayo. EFE

egg/fb/ros