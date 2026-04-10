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José Luis Otra: "No podemos dejar escapar la oportunidad"

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Huesca, 10 abr (EFE).- El entrenador de la SD Huesca, José Luis Oltra, ha dicho este viernes sobre el duelo que disputará el domingo (16.15 horas) ante el Deportivo de La Coruña que el conjunto no se puede permitir perder la oportunidad para lograr la victoria: "No sé si es la última, si es la penúltima; desde luego es de las últimas y no podemos dejar escapar la ocasión para ganar".

En la rueda de prensa previa del encuentro, el técnico ha afirmado que ve a sus jugadores como "un equipo responsabilizado, diferente a las primeras semanas, sinceramente".

"Le dimos más continuidad a lo que queríamos, con lo cual, ya es un punto de partida, no suficiente, pero sí un buen punto de partida y espero que haya sido nuestro punto de inflexión", ha señalado sobre el último encuentro de la escuadra altoaragonesa, en el que cayó ante Las Palmas (2-1) el pasado domingo.

A la afición le ha pedido que les sigan apoyando: "Juntos somos más fuertes", ha destacado el entrenador, que ha añadido que, "a partir de ahí, los objetivos normalmente se suelen conseguir".

Sobre el Deportivo de la Coruña, ha elogiado a su entrenador, Antonio Hidalgo, un técnico que, además, "conoce el entorno" al haber pasado con anterioridad por el banquillo del Huesca.

Oltra, además, ha valorado la plantilla de su próximo rival, pues cuentan con "mucho talento" y "calidad", además de ser "el mejor local".

Acerca de la titularidad o no de determinados jugadores, ha señalado que no atiende a la situación concreta de cada efectivo, sino que su visión es integral: "Intento no mirar tanto en la individualidad, sino en la globalidad, en el conjunto y en buscar ese equilibrio y lo mejor para el equipo”. EFE

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