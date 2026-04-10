Jaime Jáquez Jr. expresa su satisfacción por la victoria de su hermana Gabriela con UCLA

Toronto (Canadá), 9 abr (EFE).- El alero mexicano-estadounidense de los Miami Heat, Jaime Jáquez Jr., declaró este jueves a EFE que es "increíble" la victoria de su hermana Gabriela y del equipo de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), en la final de baloncesto universitario de la NCAA, y añadió que es algo "que va a durar para siempre".

Jáquez Jr., tras el partido que los Miami Heat disputaron este jueves en Toronto ante los Raptors, dijo a EFE que "es increíble".

"Estoy muy contento por ella y por haber podido ganar eso. Es algo que va a durar para siempre, colgado en las vigas. Así que estoy muy contento de que haya podido lograrlo", dijo en referencia a la costumbre de colgar de forma permanente en los pabellones pancartas con el año en el que se consigue un campeonato.

El jugador mexicano-estadounidense también expresó su "frustración" con la derrota ante los Raptors en la noche del jueves por 128-114, la segunda pérdida consecutiva en tres días ante el equipo canadiense.

"Simplemente no pudimos conseguir paradas al inicio en defensa, especialmente en transición. Ellos consiguieron muchos rebotes ofensivos y muchas acciones en la pintura, y no fuimos capaces de generar lo suficiente en ataque", explicó.

"Me siento bastante frustrado. Pero tenemos que mantenernos unidos. Nos quedan dos partidos y tenemos que intentar salir adelante en estos dos últimos", añadió.

Los Miami Heat viajarán el viernes a Washington para enfrentarse a los Wizards y terminarán la temporada regular jugando en casa el domingo ante los Atlanta Hawks.

Tras la derrota el martes también ante los Raptors, los Miami Heat estaban matemáticamente condenados a jugar el 'play-in' al situarse en el puesto número 10 de la Conferencia Este.

Jáquez Jr. terminó la noche con 15 puntos y cuatro asistencias tras 24 minutos de juego, exactamente la media de puntos que ha conseguido esta temporada. Su evidente mejora con respecto a la anterior temporada y su consistencia le han asegurado el puesto número seis en los Heat.

El jugador dijo que su mejora es fruto "simplemente del trabajo duro. Manteniéndome en el gimnasio, viendo mucho vídeo, aprendiendo qué salió mal, qué salió bien, y aplicándolo a este año", concluyó. EFE

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