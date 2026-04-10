Isolda Patrón-Costas gana el 73 Premio Ateneo Valladolid con una novela maternofilial

Valladolid, 10 abr (EFE).- Una historia de salvación personal, basada en relaciones maternofiliales, respira en la novela 'La vergüenza es azul', con la que la escritora y guionista audiovisual barcelonesa Isolda Patrón-Costas ha ganado el 73 Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid.

Ambientada íntegramente en Granada, donde la autora pasó parte de su infancia en un pueblo de la provincia, es la segunda novela de esta escritora que se ha definido como "una contadora de historias" y que a través de la prosa se siente más libre, ha explicado este viernes tras ser informada del fallo del jurado.

"Es más fácil trasladar la imaginación a una novela que al cine. La prosa me da mucha libertad, nunca me he visto limitada. Uno puede imaginar y construir sin necesidad de recurrir a cosas que en la pantalla son forzadas", ha explicado esta narradora, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla.

Desde su debut literario con 'Making of de 'Amargosa'' (2022), Patrón-Costas ha pasado del color negro de un 'thriller' donde convergen asesinatos y periodismo sensacionalista, al azul con el que ha teñido la reconstrucción interior de una mujer ayudada por sus hijas, una tonalidad que ha asociado a la vergüenza del título.

"Es algo que se podrá comprobar a medida que se lea", ha precisado sobre esta novela que acaba de ganar el segundo premio más antiguo de España en su género, por detrás del Nadal, dotado con 20.000 euros y la edición a cargo del sello Menoscuarto, y que ha calificado un jurado del que han formado parte Espido Freire y Gustavo Martín Garzo.

Cuando la escribió, ha proseguido, "no era del todo consciente de que había un sentimiento que permeaba en toda la novela, la vergüenza que siente la protagonista por no saber definir bien qué es todo lo que está ocurriendo", pero también el miedo, ha apostillado.

"Habla de cómo una hija se mira en el espejo de una madre cuyos pasos erráticos le llevan a intentar salvarla y salvarse a sí misma: a través del amor trata de construir su relato y el de su madre", ha explicado la ganadora a través de una conversación telefónica con el alcalde, Jesús Julio Carnero, durante el anuncio público del fallo del certamen.

Isolda Patrón-Costas (Barcelona, 1974), máster en Producción Cinematográfica (Universidad Complutense), inició en Los Ángeles una trayectoria profesional que le ha llevado a participar en películas comerciales ('Piratas del Caribe'), también de autor como 'Biutiful', de Alejandro González Iñárritu, e incluso documentales como 'Mira la luna', rodado en la NASA.

"Conozco Granada, tengo familia y la ciudad se presta mucho a lo que sucede en la trama. El barrio del Albaicín está separado no solo geográficamente de la ciudad mas moderna, sino porque es un mundo aparte. Se puede hablar de un microcosmos ahí, muy apropiado, al margen de lo que tiene de confluencia de culturas", ha desvelado sobre el escenario del relato.

Patrón-Costas recogerá el premio en una fecha aún por anunciar dentro de la 59 Feria del Libro de Valladolid (del 29 de mayo al 7 de junio).

A esta edición han concurrido 209 relatos remitidos desde todas las comunidades autónomas, así como de varios países hispanoamericanos y de Europa. EFE

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