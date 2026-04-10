Intervienen 5.000 kilos de cocaína, el mayor alijo introducido por la costa de Huelva

Huelva, 10 abr (EFE).- Un total de 5.000 kilos conforman el mayor alijo de cocaína introducido por la costa de Huelva que ha sido intervenido por los cuerpos de seguridad del Estado, una operación que se ha saldado con 10 detenidos y la intervención de armas de guerra.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Huelva, el responsable de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, Alberto Morales, ha explicado que la droga fue introducida en la provincia de Huelva mediante embarcaciones de alta velocidad y trasladada a dos 'guarderías' situadas en Gibraleón (Huelva) y Utrera (Sevilla).

El destino de la sustancia intervenida era los Países Bajos y la droga hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de más de 130 millones de euros. EFE

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