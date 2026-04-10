Hoy en noticia en España (23.15 horas)

IRAN GUERRA
Torres ve a Feijóo y Abascal como "vasallos" de Trump frente a un Gobierno "valiente"
Sánchez emplaza a la UE a actuar ante Israel: "No permitamos una nueva Gaza en Líbano"
ISRAEL ESPAÑA
La tensión diplomática entre España e Israel crece a cuenta de los ataques al Líbano
ISRAEL PALESTINA FLOTILLA
La flotilla a Gaza zarpará el domingo de Barcelona con 70 barcos para "romper el bloqueo"
SUCESOS LA GOMERA
Un fallecido y 27 heridos al despeñarse un autobús turístico en La Gomera
Un fallo en los frenos, una de las hipótesis del accidente del autobús en La Gomera
Un muerto en el accidente de un autobús turístico en La Gomera.
El resto de los ocupantes (27 personas) han resultado heridos al caer el vehículo por un terraplén de 10 metros
SUCESOS APUÑALAMIENTO
Buscan el arma del crimen del niño de 11 años tras la detención de un joven
Buscan el arma homicida del crimen del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada tras la detención de un joven
PARTIDOS IZQUIERDA
La propuesta de unidad de Montero y Rufián no tiene apenas acogida entre la izquierda
PP VOX
PP y Vox siguen acercando posturas en Extremadura tras una nueva reunión de seis horas
FISCAL GENERAL
La Fiscalía pide al TC anular la condena al ex fiscal general por revelación de secretos
JUICIO ÁBALOS
La primera semana del juicio a Ábalos o 'la España de los enchufes'
La ministra Elma Saiz muestra la "total tranquilidad" del PSOE ante acusaciones de entregas de dinero
AHORRO FAMILIAS
La riqueza financiera de las familias marca un nuevo récord en 2025 con 2,6 billones, un 11 % más que en 2024
TRANSPORTE VIAJEROS
El uso de la alta velocidad cae un 32% en febrero tras Adamuz, su mayor bajada desde covid
SISTEMA DEPENDENCIA
Disminuye la lista y el tiempo de espera de la dependencia: 152.249 personas y 329 días
AYUDA DESARROLLO
El Gobierno destaca que el aporte a la cooperación al desarrollo es el mayor en 15 años
INCENDIOS FORESTALES
Extinguido el incendio forestal de Tibi (Alicante) declarado el pasado martes
Cantabria tiene cinco incendios forestales activos
QUEBRANTAMIENTO CONDENA
Buscan a un preso que no regresó a la cárcel de Villahierro (León) tras un permiso
VIOLENCIA MACHISTA
Detenido un hombre por apuñalar a su cuñado, que estaba maltratando a su hermana
EDUCACIÓN SEXUAL
Tres de cada cuatro adolescentes ha vivido una relación afectivo sexual dañina
SOCIEDAD INMIGRACIÓN
Torres: La acogida a menores seguirá hasta 2027 pero "la amenaza es que gobierne el PP"
INMIGRACIÓN BALEARES
Rescatadas 21 personas en una patera al sur de Mallorca, la tercera del día en Baleares
CINE ESTRENOS
Kira Miró y Salva Reina estrenan 'Solos': "Llegas a una edad y la vida te da 2 bofetones".
TIEMPO FIN DE SEMANA
Este fin de semana, giro radical del tiempo: de un ambiente veraniego al frío en 24 horas
Marzo, un mes de normalidad climática en la Península, con frío y lluvia en los archipiélagos
EFE
nac/amd