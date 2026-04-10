Hoy en noticia en España (23.15 horas)

IRAN GUERRA

Torres ve a Feijóo y Abascal como "vasallos" de Trump frente a un Gobierno "valiente"

Sánchez emplaza a la UE a actuar ante Israel: "No permitamos una nueva Gaza en Líbano"

ISRAEL ESPAÑA

La tensión diplomática entre España e Israel crece a cuenta de los ataques al Líbano

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

La flotilla a Gaza zarpará el domingo de Barcelona con 70 barcos para "romper el bloqueo"

SUCESOS LA GOMERA

Un fallecido y 27 heridos al despeñarse un autobús turístico en La Gomera

Un fallo en los frenos, una de las hipótesis del accidente del autobús en La Gomera

Un muerto en el accidente de un autobús turístico en La Gomera.

El resto de los ocupantes (27 personas) han resultado heridos al caer el vehículo por un terraplén de 10 metros

SUCESOS APUÑALAMIENTO

Buscan el arma del crimen del niño de 11 años tras la detención de un joven

Buscan el arma homicida del crimen del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada tras la detención de un joven

PARTIDOS IZQUIERDA

La propuesta de unidad de Montero y Rufián no tiene apenas acogida entre la izquierda

PP VOX

PP y Vox siguen acercando posturas en Extremadura tras una nueva reunión de seis horas

FISCAL GENERAL

La Fiscalía pide al TC anular la condena al ex fiscal general por revelación de secretos

JUICIO ÁBALOS

La primera semana del juicio a Ábalos o 'la España de los enchufes'

La ministra Elma Saiz muestra la "total tranquilidad" del PSOE ante acusaciones de entregas de dinero

AHORRO FAMILIAS

La riqueza financiera de las familias marca un nuevo récord en 2025 con 2,6 billones, un 11 % más que en 2024

TRANSPORTE VIAJEROS

El uso de la alta velocidad cae un 32% en febrero tras Adamuz, su mayor bajada desde covid

SISTEMA DEPENDENCIA

Disminuye la lista y el tiempo de espera de la dependencia: 152.249 personas y 329 días

AYUDA DESARROLLO

El Gobierno destaca que el aporte a la cooperación al desarrollo es el mayor en 15 años

INCENDIOS FORESTALES

Extinguido el incendio forestal de Tibi (Alicante) declarado el pasado martes

Cantabria tiene cinco incendios forestales activos

QUEBRANTAMIENTO CONDENA

Buscan a un preso que no regresó a la cárcel de Villahierro (León) tras un permiso

VIOLENCIA MACHISTA

Detenido un hombre por apuñalar a su cuñado, que estaba maltratando a su hermana

EDUCACIÓN SEXUAL

Tres de cada cuatro adolescentes ha vivido una relación afectivo sexual dañina

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Torres: La acogida a menores seguirá hasta 2027 pero "la amenaza es que gobierne el PP"

INMIGRACIÓN BALEARES

Rescatadas 21 personas en una patera al sur de Mallorca, la tercera del día en Baleares

CINE ESTRENOS

Kira Miró y Salva Reina estrenan 'Solos': "Llegas a una edad y la vida te da 2 bofetones".

TIEMPO FIN DE SEMANA

Este fin de semana, giro radical del tiempo: de un ambiente veraniego al frío en 24 horas

Marzo, un mes de normalidad climática en la Península, con frío y lluvia en los archipiélagos

EFE

nac/amd