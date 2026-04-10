Hacienda inicia este viernes las devoluciones de la renta con 93,4 millones ya abonados

Madrid, 10 abr (EFE).- La Agencia Tributaria ya ha desembolsado 93,4 millones de euros de 172.000 declaraciones de la renta que salían a devolver, en el primer día de pagos y tercero de la campaña, lo que supone un importe un 13,7 % superior al del año pasado en el mismo día.

La Agencia Tributaria ha informado este viernes de que en los dos primeros días de la campaña se han presentado 2.213.000 declaraciones, que suponen un 8,1 % más respecto a la campaña anterior.

De las declaraciones presentadas, 1.918.000 solicitan devolución, un 7,3 % que hace un año, de las que ya se han abonado 172.000, que suponen un 9,7 % más.

La campaña de la renta de 2025 comenzó el miércoles con la presentación de declaraciones por internet -podrán presentarse por teléfono a partir del próximo 6 de mayo y de manera presencial a partir del 1 de junio- y finalizará el 30 de junio.

En estos meses, la Agencia Tributaria espera recibir 25,25 millones de declaraciones, la mayoría a devolver -15,7 millones, por un importe total de 13.271 millones-. EFE