Greenpeace se adhiere a la flotilla porque hay que "seguir alzando la voz" por Palestina

Barcelona, 10 abr (EFE).- Greenpeace defiende su adhesión a la Global Sumud Flotilla, en la que participará con su barco MY Arctic Sunrise, por la necesidad de seguir "alzando la voz" por Palestina y no mirar hacia otro lado.

Ante la situación actual del conflicto, Greenpeace insiste en la necesidad de mantener la movilización: "Conocemos el escenario de riesgo en el que nos encontramos, consideramos que es un momento en el que hay que seguir alzando la voz y no podemos mirar hacia otro lado", ha declarado a EFE una portavoz de esta organización ecologista, Valentina Carvajal.

El Arctic Sunrise se unirá a la próxima Global Summud Flotilla, que zarpará del puerto de Barcelona el 12 de abril, con el objetivo de prestar apoyo marítimo, técnico, logístico y operativo durante la travesía.

La Global Sumud Flotilla tiene como objetivo romper el bloqueo impuesto sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria e iniciar la reconstrucción junto a la población palestina.

Greenpace ha subrayado que su participación por primera vez en la flotilla persigue ofrecer mayor seguridad a las embarcaciones participantes, aportando su conocimiento en materia marítima y técnica, al tiempo que poner de manifiesto el compromiso colectivo de resistencia y solidaridad.

"Toca seguir hablando de Palestina, sabemos qué es lo que podemos aportar a la flotilla y cómo hacerlo", ha señalado Carvajal.

El MY Arctic Sunrise, que forma parte de la flota de Greenpeace desde 1995, es un buque rompehielos de 50,5 metros de eslora, con una velocidad máxima de 13 nudos y capacidad para hasta 30 personas.

La organización ecologista pone al servicio de la Global Sumud Flotilla sus más de 50 años de experiencia en el mar para poder aportar y garantizar que la travesía por el Mediterráneo se desarrolle de la forma más segura posible.

Entre sus aportaciones se incluyen protocolos de navegación, sistemas de respuesta ante incidentes y apoyo logístico y operativo. EFE

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