Garriga (Vox) espera que "muy pronto" se pueden anunciar pactos con el PP en las CCAA, pero no serán todos a la vez

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, espera que los acuerdos de Gobierno con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León se puedan anunciar "muy pronto", pero descarta que vayan a ser todos a la vez, ya que el de Extremadura lleva más tiempo negociándose. No obstante, cree que serán una "palanca" para que Santiago Abascal esté más cerca de liderar en España. También ha dejado claro que su partido han presentado 36 querellas contra quienes les acusan de corrupción.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en RNE, reciogida por Europa Press, en la que ha explicado que se está avanzando y en los últimos días "a mayor velocidad" y que cuando se conozcan los pactos los ciudadanos verán que sí se pueden cambiar las cosas que tanto PP como PSOE decían que no se podía.

No obstante, ha explicado que "no se va a producir" que se anuncien todos los pactos de gobierno a la vez porque, entre otras cosas, hay algunos más avanzados, como es el caso de Extremadura, donde fueron las primeras elecciones regionales que se celebraron en los últimos meses.

Garriga está convencido de que "cuando se conozcan los acuerdos de gobierno y Vox gestione, será una gran palanca" para que "Santiago Abascal esté más cerca de protagonizar el cambio" que ellos quieren liderar en España, "que es un cambio total".

No obstante, para el secretario general de Vox lo importante es lograr un gran acuerdo y "blindar" el sector primario, abordar el "colapso" sanitario, el habitacional, los problemas de seguridad y la "gran asfixia fiscal" que padecen los españoles.

PACTOS "LEJOS" DE LO QUE LES GUSTARÍA En su opinión, cuando los españoles conozcan estos pactos verán que era "mentira" cuando el PP hablaba de bloqueo y que, por el contrario, se estaba llevando a cabo una "negociación compleja" para mejorar las cosas "de verdad".

Aunque admite que estos pactos estarán "lejos" de lo que les gustaría, pero admite que no puede ser así y "no pueden imponer su programa de gobierno" porque tienen que ser conscientes del apoyo electoral que tienen, ya que no han logrado una "mayoría absoluta", aunque sí cree que serán "un paso" para revertir lo que consideran políticas "nefastas".

También ha querido dejar clara la "diferencia" entre Génova 13, donde está la sede central del PP, y la "buena interlocución" que están teniendo con los barones del PP y "de manera especial en las últimas semanas", a los que ha agradecido su trabajo, "perseverancia y disciplina" para intentar llegar a un acuerdo detallado.

Y aunque ha recalcado que la dirección del Partido Popular no ha tenido esa misma disposición y que en algunos momentos ha "torpedeado" las negociaciones "con filtraciones", considera que ahora "no es momento de reproches" sino de demostrar a los españoles la voluntad de Vox de cambiar las cosas.

"Eso lo vamos a demostrar, espero, dentro de muy poco, anunciando esos acuerdos de gobierno y, por supuesto, nos presentamos con la voluntad de cambiar de verdad Andalucía", ha adelantado alegando al mismo tiempo que "eso que prometió Moreno Bonilla hace ocho años" no lo ha hecho realidad.

NIEGA CORRUPCIÓN EN VOX

El dirigente de Vox también se ha referido a la corrupción, recordando los juicios que se están produciendo estos días tanto en el Tribunal Supremo, contra el exdirigente del PSOE José Luis Ábalos por amaño en los contratos de las mascarillas y enchufismo con medios públicos, como en la Audiencia Nacional por el 'caso Kitchen', donde se juzga a exdirigentes 'populares' por su presunta implicación en el espionaje del que fuera gerente del PP Luis Bárcenas.

Garriga ha señalado que su partido tiene "cero" casos de corrupción y sobre las acusaciones que ha recibido, entre ellas la petición del purgado de Vox Javier Ortega Smith de que presente el modelo 347, ha advertido de que Vox ha presentado "más de 36 querellas por difamación y hemos presentado más de 30 solicitudes de rectificación a los medios de comunicación".

Por el contrario, ha insistido en que aquí "hay dos partidos, PP y PSOE, que han gobernado durante 40 años, han robado y tienen casos de corrupción". Y aunque ha añadido que Vox tiene cero casos de corrupción, hay "muchos interesados" en meterles "en el mismo saco".

LOS ESPAÑOLES PRIMERO, NADA DE PRIVILEGIAR AL PRIMERO QUE LLEGA

El secretario general de Vox ha querido dejar claro que su partido quiere demostrar que cuando condiciona las políticas es posible poner por delante a los ciudadanos nacionales: "los españoles primero". "Nada de privilegiar al primero que acaba de llegar", ha exclamado.

En este sentido, ha señalado que van a demostrar que van a cortar las ataduras que PP y PSOE han hecho en el campo, la industria, a los trabajadores y a las familias españolas que, en su opinión, ha consistido en condenarles a "la precariedad, al infierno fiscal, a la inseguridad, y a sentirse cada vez más extranjeros en sus barrios".

Así, ha defendido el principio de igualdad de todos los españoles consagrado en la Constitución, por ello ha insistido en que "no es de recibo" que las instituciones privilegien más a quien acaba de llegar que al español.

En este contexto ha rechazado la regularización que ha lanzado el Gobierno de Pedro Sánchez y que se prevé convalidar en próximo martes en el Parlamento, por la que se regularizarán entre 500.000 y 800.000 personas. Aunque Vox cree que serán más de un millón por la reagrupación familiar. Garriga considera que no tiene sentido esta regularización en un momento de "colapso sanitario, habitacional y de inseguridad".

Cree que esta decisión va a perjudicar a los españoles y ha puesto como ejemplo los datos sobre renta garantizada que paga el gobierno socialista de Navarra. Así ha precisado que "esa paguita" la recibían en 2014 un 53 por ciento de españoles y un 47 de extranjeros. Sin embargo, en 2024 estos términos se invirtieron y ahora hay un 63 por ciento de perceptores extranjeros frente a un 36 por ciento de españoles.

"Ni xenofobia, ni racismo, es defender la prioridad nacional y eso yo creo que los españoles lo comparten", ha exclamado y al ser interpelado por el entrevistador, que le ha dicho que eso no supone quitar nada a los españoles, Garriga ha remachado: "Eso lo dirá usted".

A reglón seguido ha rechazado que se envíe dinero a Senegal o a Marruecos y ha pedido que se destine a becas de comedor de las familias que no pueden llegar a fin de mes o a bonos energéticos cuando sube la factura de la luz o la gasolina, o a reducir el IRPF. "Los impuestos de los españoles están para gestionar y mejorar evidentemente los servicios públicos de los españoles", ha exclamado.

Garriga ha recalcado que "los recursos no son infinitos" y por tanto, ha insistido en impulsar la "prioridad nacional" teniendo en cuenta que una de cada cuatro personas en España está en riesgo de pobreza, y esto afecta a uno de cada tres niños: "Pedro Sánchez ha logrado que España lidere el índice de miseria en la Unión Europea, que como saben es el indicador que cruza la inflación y el desempleo".

Ha recordado también que con el Gobierno socialista se ha incrementado "un 20 por ciento el saqueo a los españoles" ya que la "presión y el esfuerzo fiscal han subido a niveles asfixiantes".