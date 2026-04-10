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Garriga asegura que la negociación con PP para gobiernos autonómicos avanza con velocidad

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Madrid, 10 abr (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este viernes que las negociaciones sobre los gobiernos autonómicos avanzan con mayor velocidad en los últimos días y ha confiado en cerrar pronto pactos en cada territorio, descartando un gran acuerdo global de gobernabilidad con el PP.

"Ganas tenemos y muchas" de pactar, ha afirmado Garriga en una entrevista en RNE en la que ha dicho que espera llegar a acuerdos "mejor mañana que pasado".

Ha incidido en que, más allá de las prisas que puedan tener unos u otros, se está "bajando al detalle" en una negociación "compleja" para cerrar grandes pactos de gobierno individuales que, en ningún caso -ha dicho-, se anunciarán a la vez para Extremadura, Aragón y Castilla y León, dado que las conversaciones van a distinto ritmo.

"Aquellos que decían que Vox venía a gritar y a montar lío y a no gobernar se van a dar cuenta de que Vox ha logrado unos grandísimos acuerdos", ha subrayado, a pesar ha añadido de que la dirección nacional del PP ha "torpedeado" las negociaciones, a diferencia de sus barones territoriales, cuyo "trabajo, perseverancia y disciplina" ha resaltado.

No obstante, ha destacado que "no es momento de reproches", sino de "responsabilidad", lo que se va a demostrar "dentro muy poco anunciando esos acuerdos de gobierno". EFE

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