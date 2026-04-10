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García Plaza, "convencido" de que va "a conseguir la permanencia sufriendo"

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Sevilla, 10 abr (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, declaró este viernes en rueda de prensa que está "convencido" de que su equipo va "a conseguir el objetivo" de la permanencia, "pero sufriendo" y ha pedido "la unión de todos" para convertir al Sánchez-Pizjuán en "un infierno" para los rivales.

García Plaza, que mañana debuta en casa contra el Atlético de Madrid tras su derrota en Oviedo del domingo, asume que se ha "encontrado una situación complicada" y que por haber "vivido otras así", comprende "la frustración del aficionado", ya que "el Sevilla, como club, es un grande de España y un grande de Europa" que "este año lucha por lo que lucha: ahora sólo un objetivo, mantenerse", dijo.

Por eso, el técnico madrileño estima que "la única manera" de salvarse es que "todo el mundo sume" para solventar "la cruda realidad de ahora mismo" y el aficionado debe saber que "cuando el Sevilla transmite, la afición se vuelca y es muy jodido jugar de visitante".

"Eso es lo que le pido a la gente, pero respeto lo que hagan. No puedo reprochar nada. Necesitamos el empuje de todos porque el Sevilla como institución se juega mucho. Hago autocrítica e intento mejorar y los aficionados están en su derecho de hacer lo que apetezcan", explicó el preparador sevillista.

García Plaza confesó que sus jugadores "están sufriendo", en especial "los chicos de aquí, los canteranos y también todos los demás", ya que "es duro para ellos" y por eso "el equipo tiene que luchar por reto importante de salvarse, lo va a conseguir, no hay duda dudas, pero sufriendo".

Luis García Plaza es consciente de que "el equipo se tiene que soltar y sacar su mejor versión", para lo que el nuevo cuerpo técnico debe "darle herramientas porque pueden dar más", aunque recordó que en Oviedo, jugó "con diez durante 50 minutos y no es fácil en esta dinámica". EFE

lhg/cb/cmm

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