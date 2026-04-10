García-Page cree que el Gobierno sí presentará Presupuestos, que serán "muy expansivos" pero ve difícil su aprobación

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha augurado que el Gobierno de Pedro Sánchez presentará unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "muy expansivos" en el último momento "antes de las elecciones" y que, "seguramente", a "casi nadie le interese" que salgan aprobados en el Congreso de los Diputados.

En una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, el presidente castellanomanchego se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Sánchez presentará los presupuestos. "Es muy verosímil", ha incidido, porque es "muy complicado" agotar la legislatura "sin ni siquiera haberlos presentado".

Unas cuentas que, según ha argumentado, se presentarán "seguro" después de las elecciones andaluzas, pero que ve "muy difícil" que se aprueben. "Tal y como está el panorama en el Congreso, se pueden aprobar y no ser buenos", ha avisado García-Page, quien ha recalcado que "a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad".

MODELO DE FINANCIACIÓN

De otro lado, García-Page ha coincidido con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en la idea de que no va a haber nuevo modelo de financiación autonómica esta legislatura porque "en el galimatías parlamentario que vivimos, hay mucho riesgo de que el modelo sea, lejos de ser bueno, pésimo".

Y, desde luego, ha proseguido el dirigente socialista, "lo que menos le conviene a la financiación autonómica es que sea el modelo de una mitad del Parlamento contra la otra mitad". "Eso no parece razonable".

"Creo que siempre es difícil sacar un modelo, pero como es más difícil es si no se intenta", ha dicho García-Page, quien ha recordado que las comunidades autónomas llevan "11 años esperando un papel".

Según ha criticado, "mientras que no hay modelo de financiación nueva", lo que pasa es que "el Estado crece el doble en sus ingresos de lo que lo hacen las autonomías". "Está haciendo caja el Estado", ha reprochado García-Page, quien ha asegurado que mientras esto pasa las autonomías están "asfixiadas".