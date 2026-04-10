García Carrera, capitán del equipo de marcha: "Tenemos un equipazo y máxima ambición"

David Ramiro

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El madrileño Diego García Carrera, uno de los capitanes de la selección española que el domingo compite en el Campeonato del Mundo de marcha por países en Brasilia, declara a EFE que parten con "un equipazo y máxima ambición" para tratar de revalidar la corona de campeones mundiales de hace dos años en Antalya (Turquía).

La cita mundialista llega con un nuevo cambio en las distancias. Tras la desaparición de los 50 km en 2022 y la introducción de los 35, el campeonato estrena ahora las pruebas de media maratón (que sustituye a los tradicionales 20 km) y maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.

El conjunto masculino defenderá el título mundial por equipos logrado en la pasada edición de Antalya 2024, entonces disputado sobre la distancia de 20 km marcha. En Brasilia, sin embargo, la prueba se celebrará por primera vez sobre medio maratón.

Diego García Carrera (Madrid, 1996), doble medallista europeo de plata en Berlín 2018 y bronce en Múnich 2022, es uno de los atletas más experimentados del equipo. El madrileño, que también es miembro de la Comisión de Atletas de World Athletics, llega tras proclamarse campeón de España de media maratón marcha en Cieza con 1:26:07, sumando este título al logrado en 20 km marcha en 2021.

P: ¿Cómo llega a este campeonato?

R: Estoy emocionado de formar parte otra vez de la selección española ya que a medida que van pasando los años lo valoro más. Es casi como la primera vez, ya que entre medias hay un momento que casi lo normalizas, pero son veintiuna internacionalidades.

Respecto al campeonato esta es una de las pruebas con más insignia de las que tenemos en la marcha (la primera edición fue en 1961). Ahora competimos en medio maratón y trataré de hacerlo lo mejor posible. No tengo la sensación de haber quemado todos los buques. No es que esté en el mejor momento de forma de mi vida pero llevo muchos meses de entrenamiento, con mucha continuidad y me encuentro bien.

P: ¿Ve al equipo masculino con opciones de ganar el medio maratón?

R: Tenemos un equipazo en cuanto a atletas con medallas detrás y solidez en los últimos años. Lo que pasa es que a mí me gusta siempre ir a un Mundial con cautela. Los Europeos parece que los tienes más controlados porque a los rivales los conoces más y los puedes contar con los dedos de una mano pero a nivel mundial es otra cosa. Sabemos el equipo que tenemos nosotros y las condiciones que te puedes encontrar en la competición.

Ahora hay un escenario distinto, empezando por el clima de Brasil, que es completamente distinto al que tenemos en Madrid. Después están los países, que son muy fuertes, renuevan su plantilla y siguen con unas marcas hasta ofensivas de lo buenas que son aunque luego, en el cara a cara, no nos sacan tanto o les acabamos ganando nosotros. Tenemos rivales con marcas mejores que nosotros pero eso a día de hoy no es un problema.

P: ¿Y el equipo femenino?

R: En el equipo femenino hay bajas porque de las habituales los últimos años no están Laura García Luengo, María Pérez, Cristina Montesinos, Raquel González ni Paula Juárez, con lo cual su papel es más complicado. Se ha renovado a velocidad exprés porque han subido dos chicas que son buenísimas, que son Aldara Meilán y Sofía Santacreu, y que tienen un nivel parecido. Pese a que debutan con la selección española absoluta yo creo que van a estar bastante adelante junto a Antía Chamosa, que está consolidada después de su puesto de finalista en los Mundiales de Tokio.

P: La distancia de medio maratón se estrena en la competición. ¿Qué opinión tiene?

R: Es lo que hay y no se puede hacer otra cosa. Yo creo que es un acercamiento al mundo popular de las carreras en ruta que tan valioso mercado tiene. De esta manera es cierto que nos podemos comparar o se pueden comparar con nosotros más fácilmente los corredores porque cuando haces una media maratón la marca ya no es tan lejana y nos permite hacer una comparación para ver al ritmo tan rápido al que vamos.

Luego también había otro factor importante, que era el de cómo mantener las dos distancias en marcha. Yo siempre he sido muy defensor de que haya dos distancias porque creo que hay dos perfiles de marchador.El marchador más de velocidad, que se pasó al de veinte, y luego un perfil completamente distinto, que era el antiguo 'cincuentero', el de la larga distancia, donde son importantes otro tipo de estrategias de avituallamiento, entrenamiento y demás.

Hay alguno pros y también contras y en este apartado lo malo es que ya llevamos suficientes cambios, como el del paso del 50 al 35 y ahora al maratón. Toda la comunidad de la marcha esta un poquito harta en este sentido. No queremos ningún cambio más porque también es un tema que perjudica un poco a la historia. Tenemos un segmento de gente que se ha jubilado y que lo ha dejado porque no ha podido reconvertirse del 50 a los 35 y ahora al maratón. Además es difícil entrenar para una prueba que no será olímpica.

Lo único que pedimos es un poquito de margen porque al final esta es la primera competición internacional de maratón y no queremos que todo se base en esta primera prueba porque cualquier cambio necesita un mínimo plazo para valorarse. Hemos visto que hay pruebas en las que históricamente era difícil encontrar mucha participación, como es la prueba larga femenina, en la que se están comportando bien las inscripciones.

P: En agosto son los Europeos de Birmingham. ¿Le veremos allí?

R: Sí, aunque todavía no estoy clasificado. Es el gran objetivo de la temporada junto con este campeonato de Brasil. Al final vengo de hacer un buen Mundial y no pienso en otra cosa que no sea clasificarme para estar allí. Tengo muchas ganas de afrontar otro Europeo y soñar con una medalla. Me hace mucha ilusión.

P: ¿Cuál va a ser su hoja después de Brasil?

R: Ahora viene la temporada de competiciones internacionales. Por supuesto que haré Madrid Marcha, que es la que organizamos en la Gran Vía de Madrid, y también el Gran Premio de Cantones en La Coruña. Son las dos más importantes aparte de otros compromisos como el campeonato de clubes con AD Marathon o el universitario con la UCAM.

Las que más ilusión me hacen son Madrid y La Coruña y me gustaría competir bien en Madrid porque el año pasado, con tanto tema de organización, competí bastante mal en comparación con lo bien que hice después. EFE

(foto)(Recursos de archivo 8022198239, 8021532500 y 8014392769)