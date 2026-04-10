Funes: "Las Palmas es el equipo menos goleado de la categoría, y no es casualidad"

Málaga, 10 abr (EFE).- El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, destacó en vísperas de recibir el sábado a Las Palmas en La Rosaleda que el rival es "el equipo menos goleado" de LaLiga Hypermotion y que "no es una casualidad", por lo que "el reto" de los suyos es "ser capaces de conseguir marcar" ante un adversario "muy dominante con balón".

El entrenador malaguista subrayó este viernes en rueda de prensa que la UD Las Palmas, un rival directo en la lucha por el ascenso al estar ambos entre los seis primeros e igualados a 57 puntos, "es un equipo que vive muchos momentos detrás de la pelota" y domina la posesión, como ya hizo, con un 70 por ciento del total, en la visita del Málaga al Gran Canaria.

Aunque entonces los malagueños ganaron en el estadio de Las Palmas por 0-1, Juanfran Funes advirtió de que el conjunto amarillo "tiene mucho talento, ha mantenido una base de los jugadores de Primera y es un equipo con patrones que te llevan al límite y te obligan a vivir cerca de tu portería".

"Somos conscientes de todo eso, pero ahora jugamos en La Rosaleda y con la gente de nuestro lado. Tenemos que poner toda la energía para encontrar ese jugador número 12 y para sostener un buen nivel ante un rival candidato al ascenso", afirmó.

Funes deseó que la afición y sus jugadores disfruten, pues "hay un reto especial por el rival", al tiempo que apeló a que el Málaga, al que también "le gusta tener la pelota", sea "eficaz" y a que "la gente" les "apoye en los momentos difíciles" que se presentarán a lo largo del partido.

"En Las Palmas hay jugadores con mucho currículum. Un equipo no es solo los que empiezan. Las participaciones que está teniendo Jonathan Viera son muy buenas. Cuando un equipo llega hasta donde está Las Palmas, es por muchos nombres. Está muy bien trabajado y con una implicación muy alta de todos", insistió el técnico del Málaga.

Aparte de no entrar en los plazos ni en los detalles de la lesión del mediocampista David Larrubia, al considerar que eso corresponde a los médicos, recupera para esa zona del campo a Carlos Dotor, de quien dijo que, tras los tres partidos que se ha perdido por una dolencia, "ha entrenado con cierta normalidad" y lo han "visto bien, con buen ritmo", por lo que está disponible. EFE

jrl/cc/arh