FundéuRAE: elecciones en Perú, claves de redacción

Madrid, 10 abr (EFE).- Con motivo de las elecciones que se celebran en Perú el domingo 12 de abril, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece algunas claves específicas para una adecuada redacción de las noticias relacionadas.

1. “Perú”, pero también “el Perú”Cuando se menciona este país americano, es igualmente válido hacerlo con o sin artículo (“el Perú” / “Perú”). Tal y como especifica la “Ortografía de la lengua española”, en caso de usarlo, el artículo se escribe con minúscula, pues no forma parte del nombre propio, como sucede con otros topónimos.

2. Los nombres de los partidos, grafíaComo señala la citada obra académica, se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas de los nombres de los partidos políticos: “Fuerza Popular”, “País para Todos”... Se recuerda que, si se mencionan con siglas, lo indicado es la mayúscula.

3. “Parlamento Andino”, con mayúsculasLas denominaciones oficiales de las instituciones se escriben con mayúscula inicial (“Congreso”). En lo que respecta al “Parlamento Andino”, también lleva mayúscula inicial el adjetivo, pues forma parte de su nombre oficial.

4. Cargos, con minúsculasAl mencionar los cargos que se eligen en estas elecciones, lo adecuado es la minúscula: “presidente”, “vicepresidente”, “senador”, “diputado”...

5. Las “elecciones generales”, en minúsculasLa construcción “elecciones generales”, que alude a un proceso electoral, se escribe con minúsculas por no ser un nombre propio. Lo mismo sucede con la expresión “primarias abiertas, simultáneas y obligatorias”, que a menudo se cita en las informaciones relacionadas, aunque, para sus siglas (“PASO”), las mayúsculas son adecuadas: “Una reforma electoral de hace unos años establecía unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)”.

6. La “fórmula”, pero no el “ticket electoral”El “Diccionario panhispánico de dudas” recomienda evitar el uso de “ticket” con el sentido de ‘lista de candidatos para unas elecciones’. En Perú se emplea “fórmula” con la acepción de ‘lista de nombres de personas que se presentan para ocupar diferentes cargos en una empresa o en una institución’, como señala el “Diccionario de americanismos”, y “cédula electoral” o “de votación” para la ‘papeleta con la que se emite el voto en unas elecciones’.

Cabe recordar que en estos comicios se elige, entre otros cargos, al presidente y los dos vicepresidentes, por lo que no es exacto hablar de “tándem” o “binomio presidencial”.

7. “Balotaje”, adaptación de “ballottage”

El sustantivo “balotaje” es la adaptación adecuada en español del galicismo “ballottage”: «Más que una carrera por ganar en primera vuelta, el objetivo real es asegurar un lugar en el balotaje». Este término está recogido en el “Diccionario de la lengua española” con la acepción, en algunos sistemas electorales, de ‘segunda votación que se lleva a cabo entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno ha obtenido la mayoría requerida’, y también lo incluye el “Diccionario de americanismos”. También puede sustituirse por la expresión "segunda vuelta".

8. Los símbolos, sin punto

En las noticias, con frecuencia se destaca el gran tamaño que la cédula electoral tendrá en estas elecciones. Se recuerda a este respecto que el símbolo del centímetro es “cm”, sin punto, y se escribe separado con un espacio de la cifra que le precede: “Serán cinco elecciones en una papeleta que mide 31,5 cm de ancho por 47 cm de alto y que incluye 35 candidatos presidenciales”.

9. Escritura adecuada del prefijo “ex-”Para hablar de los cargos y puestos que los candidatos han ocupado con anterioridad, a menudo se recurre al prefijo “ex-”, que se escribe por lo general unido a la palabra que lo sigue. Así, en “Uno de los nombres con mayor visibilidad es el de Rafael López Aliaga, ex alcalde de Lima” y en “El ex rector universitario Alfonso López Chau empezó como uno de los favoritos”, lo apropiado habría sido escribir “exalcalde” y “exrector”, respectivamente.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE