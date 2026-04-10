Fernando Morientes y Sara Carbonero serán reconocidos en el Día de Castilla-La Mancha

Toledo, 10 abr (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que el exfutbolista Fernando Morientes y la periodista Sara Carbonero serán reconocidos con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en el Día de la Región, el 31 de mayo.

Lo ha avanzado en Marchamalo (Guadalajara), donde también ha señalado que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) recibirá una distinción como "reconocimiento formal" de la comunidad autónoma con motivo de su 40 aniversario.

Tanto el exfutbolista Fernando Morientes, criado en Sonseca (Toledo), como la periodista Sara Carbonero, natural de Corral de Almaguer (Toledo), recibirán la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha este año, en el acto que se celebrará en Cuenca el próximo 31 de mayo.

García-Page ha dicho que Carbonero será distinguida por ser una "precursora" de "la información deportiva en clave femenina" y "por sus muchos esfuerzos y también por el cariño a la región".

Y de Fernando Morientes, exjugador de la selección española y el Real Madrid, entre otros equipos, ha dicho que es "una de las grandes estrellas del fútbol que es oriundo de nuestra tierra", además de "una magnífica persona". EFE

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