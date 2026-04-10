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Feijóo condena "la deriva belicista" mundial: "La mesura debe sustituir a la barbarie"

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Barcelona, 10 abr (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este viernes la "deriva belicista que recorre el mundo", ha llamado a la "contención" y a la "desescalada" y ha instado a que "todos los países juntos" empujen para que "la mesura sustituya a la barbarie".

En su intervención en el European Pulse Forum, organizado por el medio Politico y la asesoría BeBartlet, que se celebra hasta este viernes en Barcelona, Feijóo ha defendido también a la OTAN y ha remarcado que "proteger el atlantismo es proteger Europa y España".

"Europa es un proyecto de paz, y la sensatez nos obliga a proclamar insistentemente, como ha hecho mi partido desde el primer día, que la contención, la desescalada y la diplomacia son el único camino en el que Occidente se reconoce", ha remarcado Feijóo al hablar sobre la escalada bélica mundial, sin mencionar ningún país en concreto.

El presidente del PP, que se ha presentado ante la audiencia como el líder del "Gobierno que está por llegar" a España, ha señalado que "los regímenes que matan disidentes y vulneran derechos" deben tener "una condena sin ambigüedad" y que "no existe el derecho internacional sin derechos humanos".

Por ello, en una referencia velada al Gobierno de Pedro Sánchez, ha señalado que "ningún país europeo debería aceptar felicitaciones de organizaciones terroristas ni de dictadores sin abochornarse, sin revolverse o sin desmarcarse".

En este sentido, ha señalado que, en el ámbito hispanoamericano, "el lugar de España no es al lado de Nicolás Maduro, ni de Delcy Rodríguez", sino "con la paz, la democracia y la libertad, por lo tanto, con Edmundo González y con María Corina Machado".

En su intervención, el líder popular ha definido a la Unión Europa como un "proyecto de paz, de libertad y de prosperidad inigualable", pero ha advertido de sus "debilidades y sus enemigos".

"Hay enemigos fuera y dentro de la Unión Europea. Sin ir más lejos, en España hay partidos antieuropeos y anti-OTAN, incluso en el propio Gobierno de España", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que el compromiso de Europa con la OTAN "debe ser inequívoco" y ha remarcado que la alianza es "el mejor instrumento para garantizar la seguridad a los dos lados del Atlántico".

Feijóo también ha criticado que el Gobierno "se autoexcluya de las principales citas europeas" o que "no sea convocado a ellas por la falta de confianza de sus socios".

"La España que quiero no será espectador ni lastre para la Unión Europea, sino un socio leal que respete sus acuerdos, sus objetivos y sus aliados", ha agregado.

Asimismo, ha afirmado que a los socios europeos "les inquieta que España haya abandonado a los aliados occidentales, especialmente con nuevas alianzas tecnológicas que contradicen lo acordado por la Unión Europea", y ha avisado de que "cuando uno abandona Europa se convierte en un traidor a Europa". EFE

(video) (foto)

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