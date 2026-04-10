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Extinguido el incendio forestal de Tibi (Alicante) declarado el pasado martes

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Alicante, 10 abr (EFE).- El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha dado por extinguido este viernes a las 19:57 horas el incendio forestal de Tibi (Alicante) que se declaró el martes y se dio por controlado el miércoles por la tarde.

El incendio se produjo en las faldas de la sierra del Maigmó, en el término municipal alicantino de Tibi, y habría quemado entre 8 y 10 hectáreas, según las primeras estimaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso del fuego se recibió a las 17:16 horas del martes, se activó el despacho automático (helicóptero de dirección de incendios) y se detectaron tres focos, señalaron fuentes del Consorcio en la primera jornada.

Se reclamó entonces la intervención de medios aéreos dado que la zona es de difícil acceso, al tiempo que se desplegaron dotaciones de bomberos y bomberos forestales para las labores de extinción desde tierra. EFE

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