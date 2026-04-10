Este fin de semana, giro radical del tiempo: de un ambiente veraniego al frío en 24 horas

Madrid, 10 abr (EFE).- El fin de semana estará marcado por un cambio meteorológico "importante" y poco habitual para estas fechas, en el que casi toda España pasará en apenas 24 horas de temperaturas casi de verano, hasta 30 grados, a un ambiente más propio del invierno, con lluvia, viento y nevadas en cotas relativamente bajas.

Este viernes las temperaturas seguirán siendo muy elevadas para la época, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, el domingo se producirá un acusado descenso térmico, con valores entre 15 y 20 grados más bajos que los registrados hoy, lo que favorecerá nevadas en cotas bajas, en torno a 700-800, metros en el norte y el centro peninsular.

Además, -ha recalcado el portavoz-, "el viento soplará con intensidad el fin de semana incrementando la sensación de frío en muchos puntos".

Sin embargo, a partir del lunes, las temperaturas iniciarán un ascenso, normalizándose primero y alcanzando de nuevo valores altos para la época a partir de la segunda mitad de la semana.

Este viernes se presenta con calima y con tormentas en Andalucía y Extremadura y en la meseta norte, a partir sobre todo del mediodía, y con temperaturas que subirán, favoreciendo un ambiente muy cálido para la época del año.

En la mayor parte del país se superarán los 28-29 grados e incluso 30 grados en Almería, Ourense, Bilbao, Zaragoza, Toledo, Lleida, Guadalajara, Granada; por el contrario, la jornada más fresca la tendrán en Cádiz, A Coruña y en Santander, donde los termómetros no pasarán de 19 grados.

El sábado "llega el cambio de tiempo" con la entrada de un frente frío activo por el oeste peninsular que dejará lluvias de oeste a este, sin llegar al Mediterráneo, más abundantes en el Cantábrico y en zonas montañosas del norte y centro, además de chubascos tormentosos en la mitad sur.

Tras el paso del frente irrumpirá una masa de aire muy frío que desplomará las temperaturas y la cota de nieve hasta los 700 u 800 metros en el norte y centro peninsular. El viento soplará con intensidad, aumentando la sensación de frío en amplias zonas.

Aunque este día las temperaturas descenderán en casi todo el país, el contraste térmico será especialmente acusado en el norte: en ciudades como Lugo pasarán de rozar los 30 grados el viernes a no alcanzar los 15 grados el sábado, una caída que se repetirá en capitales como Pamplona o Burgos.

Esta jornada también destacará el descenso de las mínimas, especialmente en el interior y norte peninsular, donde capitales como Ávila, Burgos, Guadalajara, León, Logroño, Lugo, Oviedo o Soria registrarán valores muy bajos para la época, entre los 2 y los 4 grados.

El domingo seguirán bajando las temperaturas de forma más acusada en el este de la península y en Baleares con un ambiente inusualmente frío para mediados de abril: "Si el viernes una parte del país tenía máximas de más de 10 grados por encima de lo normal, este día esas temperaturas quedarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual", ha destacado Del Campo.

Así, por ejemplo, Burgos, Segovia o Teruel apenas alcanzarán el domingo 9 o 10 grados, después de haber superado los 28 grados el viernes, con un descenso de casi 20 grados en solo 48 horas.

Este episodio también traerá heladas, no intensas, pero sí tardías en zonas de la meseta norte y áreas montañosas, lo que podría afectar a algunos cultivos, ha advertido el meteorólogo.

Las precipitaciones persistirán en el extremo norte, el este peninsular y Baleares, donde podrían ser intensas y seguirá la nieve a partir de unos 800 a 1.000 metros, con acumulaciones importantes en áreas de montaña.

A partir del lunes, comenzará una recuperación progresiva y volverá a imponerse "el tiempo anticiclónico", y aunque todavía podría llover en Cataluña, Baleares y el extremo norte, la tendencia será hacia la estabilización.

En este punto, Del Campo ha precisado la jornada arrancará con heladas en puntos del norte y centro de la península con temperaturas en ascenso a lo largo de la semana, volviendo primero a valores normales y, posteriormente, situándose incluso por encima de lo habitual para la época.

La segunda mitad de la próxima semana podría estar marcada de nuevo por tiempo estable, cielos poco nubosos y escasas lluvias, ha concluido el portavoz. EFE

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