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España retoma el trabajo subiendo la intensidad antes del fin de semana

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Las Rozas (Madrid), 10 abr (EFE).- La selección española femenina de fútbol llevó a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas una sesión más, la tercera, para preparar el doble enfrentamiento de clasificación para el Mundial de 2027 en el estadio Wembley de Londres contra Inglaterra y en el Nuevo Arcángel de Córdoba contra Ucrania.

En esta ocasión las internacionales arrancaron la jornada de trabajo en el gimnasio para posteriormente saltar al verde, donde llevaron a cabo ejercicios con y sin balón centrados en la preparación física y táctica, elevando la intensidad con respecto a los dos días previas en un entrenamiento que se prolongó por espacio de hora y cuarto, según explica la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El plantel no parará el fin de semana ya que tanto el sábado como el domingo se ejercitará de nuevo sobre el mismo escenario, en el último de los casos antes de volar a las 17:15 horas rumbo a la ciudad británica, donde desarrollará su actividad el lunes, en la previa del duelo que tendrá lugar el martes 14 de abril a las 20:00 horas.

España aspira a quedarse en solitario al frente del grupo A3, cuyo liderato ahora mismo comparte, con 6 puntos, con Inglaterra, su próximo rival.

Este duelo será la reedición de la final de la pasada Eurocopa -que ganó Inglaterra- y del último Mundial -cuyo título fue para España-, en un ambiente hostil donde se espera una gran presencia de aficionados locales en las gradas.

Islandia y Ucrania cierran el grupo, con dos derrotas en otros tantos encuentros. EFE

(foto)

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