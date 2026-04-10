España exige a Israel que respete la integridad del Líbano y de los cascos azules

Cabo Noval (Asturias), 10 abr (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido este viernes a Israel que respete la integridad territorial del Líbano y "la vida y la integridad" de los 10.000 cascos azules que hay en aquel país para trabajar por la paz.

Robles, que ha hecho estas declaraciones a los periodistas en una visita al Regimiento de Infantería ‘Príncipe’ nº3, perteneciente a la Brigada ‘Galicia’ VII, en el Acuartelamiento 'Cabo Noval' (Asturias), ha insistido en que el arresto "con violencia" de un casco azul español por parte de militares israelíes en el Líbano fue un "acto gravísimo" y por ello ha insistido en su exigencia a Israel de que respete la misión de la paz de la ONU en aquel país (FINUL).

La ministra de Defensa, quien ha expresado su apoyo y solidaridad a todos los militares que se encuentran en misiones en el extranjero, también ha pedido a todos los partidos, y "especialmente" al Partido Popular, respeto para unos cascos azules que están en una situación "muy difícil" y "tan comprometida" en "un objetivo tan noble" como es trabajar por la paz.

A este respecto, Robles ha dicho que ayer sintió "un profundo dolor" y "vergüenza ajena" cuando escuchó a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, decir que ella ha estado retenida en controles de tráfico más tiempo que el casco azul español.

Robles, quien ha pedido respeto hacia la Guardia Civil porque siempre realiza los controles "en condiciones", ha insistido en que sintió "vergüenza ajena" porque los militares españoles "se están jugando la vida" en el Líbano.

La ministra también ha remarcado que "el Líbano tiene que estar necesariamente incluido" en un alto el fuego en la guerra en Oriente Medio y ha subrayado que no se puede "aceptar de ninguna manera" que haya bombardeos contra la población civil.

Preguntada por si se plantea la retirada de los militares, Robles ha recordado que se trata de una decisión de Naciones Unidas y que España, que lleva en aquel país desde 2006, tiene un compromiso porque el Líbano "necesita" y "merece" la paz, de modo que la prioridad es "el cese de las hostilidades" y que se incluya "dentro del acuerdo de paz".

Robles ha insistido en que España no acepta esta guerra porque "no tiene sentido" y "vulnera todas las normas de derecho internacional", y por ello está expectante ante los avances que puede haber en Pakistán para un acuerdo de paz.

La ministra también ha vuelto a defender la decisión de España de no permitir el uso de las bases estadounidenses para la guerra, que se tomó "desde la ética y la responsabilidad" y por ello el Gobierno está "orgulloso" de ello.

Al ser preguntada por la amenaza de Estados Unidos de retirar las bases, Robles ha dicho que "el señor Trump sabrá las decisiones que toma", a la vez que ha reiterado el compromiso de España con la Alianza Atlántica, donde "está siempre en todas las misiones" como "el aliado más comprometido".

Robles ha hecho estas declaraciones tras asistir en el acuartelamiento Cabo Noval a una demostración de la unidad de drones que desde hace un año y medio lleva implantada en el Regimiento de Infantería Príncipe nº 3.

Se trata de drones cargados con proyectiles, equipados con cámaras térmicas o con sistemas de medición, así como otros de fibra óptica o los destinados a labores de observación y vigilancia forman parte del equipamiento del "Pelotón de Observación" de este regimiento, integrado por ocho tiradores de precisión y expertos en el manejo de estos aparatos. EFE

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