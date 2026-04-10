ERC replica a Rufián: "No podemos resolver las disputas de la izquierda española"

Barcelona, 10 abr (EFE).- El portavoz de ERC, Isaac Albert, ha vuelto a cerrar la puerta a la propuesta de frente de izquierdas de su líder en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, subrayando que Esquerra Republicana "puede ayudar", pero no "resolver las disputas de la izquierda española" y que su prioridad es Cataluña.

En un mensaje en la red social X, Albert ha respondido así después de que ayer Rufián interpelara directamente a la dirección de su partido y le pidiera que liderara la construcción de confluencias de izquierdas.

El portavoz de ERC ha afirmado que la dirección del partido "comparte la preocupación" expresada por Rufián ante la posibilidad de que el PP y Vox lleguen al Gobierno y el "peligro" que vive la democracia "en todos lados".

"Si depende de Esquerra, la extrema derecha no gobernará. Nunca. En ningún lugar", ha subrayado.

Sin embargo, ha rechazado que ERC forme parte de "la izquierda del PSOE", y ha reivindicado su partido como "la izquierda nacional de Cataluña", cuyas prioridades son "claras": "Cataluña, su gente, su lengua y sus intereses".

Albert ha remarcado que Esquerra "puede ayudar", pero no "resolver" las "disputas de la izquierda española": "Nuestro compromiso es con el país".

Asimismo, ha enfatizado que ERC quiere "liderar todo el espacio de la izquierda en Cataluña, sin migajas" y ha defendido que "la izquierda útil es social y nacional" porque "sin conciencia nacional, no hay transformación real".

En este sentido, ha apostado por "sumar" con otras fuerzas progresistas en los territorios como EH Bildu, el BNG o Compromís porque "defender la democracia es también defender los pueblos". EFE