Enrique Lizaso (Multiverse Computing): "A Europa le faltan modelos grandes de IA"

Carlos López Izquierdo

San Sebastián, 10 abr (EFE).- Enrique Lizaso, director ejecutivo de la tecnológica Multiverse Computing, líder en compresión de modelos de IA, tiene claro que la UE debe actuar con "mayor ambición" si no quiere quedar "encastrada" entre los EE. UU. y China. "A Europa le faltan modelos grandes de inteligencia artificial", asegura.

"Como europeos tenemos derecho a una parte importante del desarrollo económico mundial", pero parece que se ha abandonado esta carrera "porque no corremos tanto como los demás", añade.

"Europa está retrasada respecto a estos países, le faltan modelos grandes de inteligencia artificial, le falta infraestructura y también aplicación de los modelos de IA en las industrias que ya tiene", resume en una entrevista concedida a EFE, en la que sostiene que uno de los "fallos" radica en la aún escasa inversión del Viejo Continente en este ámbito.

"También nos hace falta ser más atrevidos, ir más rápido y de una manera más potente. Y hacerlo ya", apremia Lizaso, quien advierte de que, de lo contrario, se estará "adquiriendo una deuda moral con las próximas generaciones", a las que se las está convirtiendo en "más pobres".

Por ello, aboga por soluciones como evitar que las pequeñas empresas de tecnología cuántica sean adquiridas por terceros países. "Europa necesita consolidar estas compañías si quiere tener una posibilidad de competición" como actor internacional en este campo, sostiene con convicción el directivo de Multiverse.

En su opinión, la manera correcta de hacerlo supondría que fueran las empresas grandes de Europa quienes comprasen o en su caso estableciesen acuerdos estratégicos de colaboración para guiar a las más pequeñas. Un debate que, según desvela, está abierto en Europa y en el que él ve a su compañía como la opción más "evidente" .

"Multiverse Computing es europeo y creemos que podemos consolidar una parte (de estas pequeñas empresas), hacerlo de forma rentable, convertir eso en un crecimiento extraordinariamente rápido y posicionar la parte cuántica bien sujeta en Europa y naturalmente en nuestro país", asevera.

Una carrera por el crecimiento en la que también está inmersa la propia empresa guipuzcoana en su aspiración de cerrar una ronda de financiación en los próximos meses que le llevaría a "superar ampliamente" el estatus de 'unicornio'. Esto es: aquellas empresas privadas que alcanzan una valoración de mil millones o más sin haber salido a bolsa.

Entre otros frentes, la operación le permitirá seguir profundizando en el desarrollo de nuevos modelos de IA de todos los tamaños, comprimidos y mejorados, basados en los de código abierto ('open source').

Una labor en la que, desvela Lizaso, es necesario sanear los modelos originales para "europeizarlos" y "limpiarlos" de los "bloqueos" que puedan contener, trabajo que ya ha valido a Multiverse una cita en la prestigiosa revista del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

"Si Europa quiere ser independiente tecnológicamente le quedan pocas opciones a parte de ir a modelos 'open source' y usarlos", porque otros -como muchos de los estadounidenses- son cerrados y al utilizarlos nos colocan en una situación de "dependencia tecnológica que se volvería a repetir" como ya ocurrió en el pasado con otros desarrollos, aclara.

En esta línea considera que, para revertir la situación, "Europa tiene que apostar definitivamente por sus campeones tecnológicos, hay que poner dinero suficiente en ellos". "Estamos en una situación de emergencia tecnológica", alerta.

"La coyuntura geopolítica, la de defensa y la económica apuntan a lo mismo: a un posicionamiento de Europa mucho más bajo en relevancia tanto respecto a la economía como a la política mundial. Y todo está pasando en estos momentos", avisa Lizaso.

El directivo no oculta, sin embargo, que la situación "también puede constituir una oportunidad" para el Viejo Continente, que debe "despertar" si quiere evitar el "colonialismo tecnológico". "O Europa reacciona o quedará relegada a ser un parque temático cultural para el resto del mundo", esa es la tesitura. EFE

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