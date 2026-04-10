Elma Sainz pide "tranquilidad" sobre el proceso de regularización de inmigrantes

Pamplona, 10 abr (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido "tranquilidad" ante el "inminente" proceso de regularización de personas inmigrantes, que "sigue el calendario" y que busca "estar a la altura".

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida este viernes en Pamplona con la presidenta de Navarra, María Chivite, con la que ha coordinado y compartido asuntos relacionados con el Ingreso Mínimo Vital, el Incentivo al Empleo y la Renta Garantizada.

Sobre el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, Saiz ha abogado por que "vea la luz cuanto antes", pero ha enviado un mensaje "de tranquilidad". "Estamos trabajando en que el procedimiento sea muy ágil y eficaz", ha zanjado tras recibir el apoyo de Navarra.

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha incidido en la “gran oportunidad social y económica” que el proceso de regularización de personas migrantes supone “para la comunidad Foral y para toda España”.

En este sentido, ha explicado que el abordaje de este proceso es “un reto pero sin duda una oportunidad tanto para las personas migrantes que ya están aquí como para la economía navarra”. Así, ha reivindicado que los datos de la aportación económica de las personas migrantes son “incontestables”, y ha traslado también el “total apoyo” del Ejecutivo foral al Gobierno de España en la puesta en marcha de este proceso.

“Frente a los discursos xenófobos, la realidad es que este país no podría salir adelante sin las personas que vienen a contribuir a su desarrollo”, ha remarcado Chivite, que ha añadido que la gran mayoría de las personas que vienen lo hacen “con la voluntad de emprender un proyecto vital autónomo, sustentado en un empleo y desde la integración en la sociedad”. EFE

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