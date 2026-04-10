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El periodismo, el deporte y la empresa protagonizan la temporada de Ágora UTAMED

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Málaga, 10 abr (EFE).- La Universidad Tecnológica de Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) ha anunciado este viernes un acuerdo con Unicaja para potenciar el programa Ágora UTAMED, que busca dialogar y reflexionar sobre la agenda económica, social y cultural, y que en esta temporada contará con personalidades como el entrenador de tenis Toni Nadal o el periodista Pedro Piqueras.

Ágora UTAMED, que se desarrolla en la sede de la universidad, en la céntrica calle Bolsa de Málaga, organiza encuentros con aforo limitado en los que los asistentes interactúan directamente con los ponentes, a los que pueden hacer preguntas y compartir sus puntos de vista.

El objetivo de estas conversaciones grupales es generar conocimiento y oportunidades profesionales y personales mediante el ‘networking’. El periodista televisivo Pedro Piqueras ha sido el protagonista del primer encuentro patrocinado por Unicaja, y le seguirán, entre otros, el entrenador de tenis Toni Nadal, la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, o la ganadora del premio Pulitzer Mar Cabra.

La ilustradora malagueña Pedrita Parker, el filósofo Fernando Savater o el escritor y ex secretario de Estado José María Lassalle son algunas de los protagonistas que ya han pasado por estos encuentros, que buscan reflejar la diversidad de la sociedad local, andaluza y nacional.

Desde el equipo de Ágora UTAMED han explicado a EFE que el formato de conversación permite el “pensamiento profundo, reflexivo y crítico”, y la idea es que esté presente toda la sociedad para transmitir una filosofía que busca conectar la universidad con la sociedad y la empresa. Acorde a los nuevos tiempos, el objetivo es que también pasen ‘influencers’ de redes sociales vinculados con la difusión de conocimiento, así como fundadores de compañías tradicionales y ‘start-ups’, para lo cual, desde la organización esperan celebrar un encuentro intergeneracional para que empresarios veteranos transmitan su experiencia a los más jóvenes.

Así, el equipo ha destacado la importancia de recuperar y poner en valor e integrar los valores humanísticos y ha puesto el foco en las habilidades que pueden adoptar sus alumnos en estos encuentros, como hablar en público, trabajar en equipo o tener empatía en entornos complicados

Paco Ávila, presidente de UTAMED -institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, ha señalado que Ágora UTAMED representa una forma de entender la universidad no solo como lugar de formación, “sino como un catalizador de conversaciones relevantes que ayudan a interpretar el presente y construir el futuro”.

Para Unicaja, su participación en el proyecto se vincula con su compromiso de impulsar el conocimiento, el tejido empresarial, el talento y la innovación. Según ha declarado su CEO, Isidro Rubiales, el objetivo es “crear espacios de encuentro que impulsen ideas, generen oportunidades y favorezcan el desarrollo económico y social”. EFE

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