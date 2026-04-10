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El obispo de Tenerife subraya que el dinero de la visita del papa se quedará en Canarias

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La Laguna (Tenerife), 10 abr (EFE).- El dinero que perciba la Iglesia para la visita de León XIV a Canarias "queda aquí, no va al papa, al Obispado ni a nadie", ha recalcado este viernes el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, durante la inauguración de una oficina de información habilitada al efecto en La Laguna.

Acompañado del coordinador nacional de la visita del papa a España, Yago de la Cierva, Santiago ha esgrimido que "no se malgasta el dinero", sino que los fondos que van a recibir "se quedan aquí": "Esto no es que traemos a un cantante o a un conferenciante y le pagamos un caché".

Ha abundado en que lo que se perciba a través de donaciones o de las aportaciones de empresas y administraciones públicas (el Cabildo de Tenerife ya ha anunciado una contribución de 500.000 euros) "es para generar empleo en las islas, para contratar personas (...) Es un dinero que repercute en la sociedad canaria y va a hacer de este evento, de las islas, titulares en todo el mundo".

Ha anunciado que el excedente de dinero que pueda quedar, una vez descontados los gastos de la organización, se dedicará a la apertura de un centro de día para personas sin hogar en La Laguna.

Por su parte, Yago de la Cierva ha remitido a Gobierno de Canarias y los cabildos de Tenerife y Gran Canaria para que concreten cuánto dinero donarán para la visita del papa.

El coordinador de la visita de León XIV a España ha indicado que el Gobierno central "está colaborando en los temas le competen, sobre todo en seguridad, en la parte logística de una visita de un jefe de Estado; la Generalitat "ha manifestado su apoyo total" y la Comunidad de Madrid "está ayudando con la cesión de espacios".

El obispo Eloy Santiago ha recalcado que el papa "viene a la Diócesis de Tenerife, que es La Gomera, El Hierro, La Palma y Tenerife (...) Esto es lo importante, no adónde va. Vendrá a la Diócesis de Tenerife".

Así pues, la idea que se baraja para la visita de León XIV en Tenerife es que mantenga un encuentro con migrantes y entidades que trabajan con ellos en La Laguna, y celebre una misa multitudinaria en Santa Cruz, previsiblemente en una zona del puerto con capacidad para unas 50.000-60.000 personas.

En lo que a los voluntarios se refiere, ha detallado que en Tenerife se buscan en torno a 1.500 y ya hay garantizados un millar; en Madrid van por la mitad de los 10.000 que se han marcado como objetivo, en Gran Canaria por dos tercios, y en Barcelona han cubierto el cupo. EFE

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