El IBEX 35 sube un 0,55 % y recupera los 18.200 pendiente de las negociaciones con Irán

Madrid, 10 abr (EFE).- La Bolsa española ha subido un 0,55 % este viernes y ha cerrado por encima de los 18.200 puntos en una jornada en la que los inversores han estado pendientes de los avances entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán sobre el conflicto, en el marco de las conversaciones previstas entre los dos países para este fin de semana.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 99,4 puntos, ese 0,55 %, y ha cerrado en los 18.204,3 puntos, un nivel que no se veía desde el pasado 27 de febrero, el día anterior al inicio del conflicto en Oriente Medio. En la semana, el selectivo español ha acumulado ganancias del 3,7 % y en lo que va de año se revaloriza el 5,2 %.

El IBEX arrancaba la jornada con tendencia plana, pero se decantaba pronto por el tono positivo, que ha mantenido hasta el cierre, en sintonía con el resto de la mayoría de las principales plazas europeas, animado por la tendencia plana en el precio del petróleo y pese al repunte de la inflación estadounidense.

Repsol ha perdido un 5,76 % como el valor más castigado del selectivo, después de conocerse que ha reducido el 1,8 % su margen de refino en el primer trimestre y tras el recorte en la estimación del beneficio por acción de Citi; por detrás, Solaria ha bajado un 3,71 %; e Indra, un 3,41 %. BBVA ha liderado los avances (2,58 %), seguido de ArcelorMittal (2,56 %) y Unicaja (1,85 %). EFE

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