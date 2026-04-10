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El Horneo confía en su solidez local para frenar al Granollers y amarrar la salvación

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Alicante, 10 abr (EFE).- El Horneo Alicante quiere hacer valer su solidez como local para frenar este sábado, a partir de las 17.00 horas en el Pitiu Rochel, al Fraikin Granollers, tercer clasificado y aspirante al subcampeonato y acabar de amarrar la salvación.

El conjunto alicantino, que ya acaricia la permanencia, ha mostrado una gran solidez en su pista desde la llegada de Roi Sánchez a su banquillo, ya que únicamente ha perdido un encuentro de los ocho disputados.

El Horneo Alicante, que fue capaz de derrotar en el Pitiu Rochel a un equipo como el Logroño, ya sorprendió al histórico Granollers en la primera vuelta, si bien este dato supone, en opinión de Roi Sánchez, un punto extra de motivación para el rival.

La gran novedad en el Horneo Alicante es el regreso del lateral Arón Gutiérrez tras dos meses fuera de la dinámica del equipo por problemas personales.

El jugador, según indicó el técnico, se encuentra en perfectas condiciones físicas y anímicas y podría tener minutos en función del desarrollo del partido.

Roi Sánchez recordó durante la semana que su equipo “no está aún salvado”, por lo que pidió la máxima concentración para superar a un rival del que destacó su juego “coral” y su capacidad para desplegar el contraataque.

“Cuanto antes logremos la permanencia, mejor”, añadió el gallego, que además expresó su deseo de inculcar en su vestuario una “mentalidad ganadora” que le permita competir en la Copa del Rey, de la que el Horneo Alicante será organizador. EFE

pvb/nhp/cmm

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