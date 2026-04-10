Espana agencias

El Guaguas encara la eliminatoria en busca de su cuarta Superliga Masculina consecutiva

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 10 abr (EFE).- El Club Voleibol Guaguas inicia este sábado en el Pabellón Moisés Ruiz, ante Unicaja Costa de Almería, el camino de la eliminatoria en busca de su cuarto título de Superliga Masculina consecutivo, un entorchado que le volvería a dar acceso a la fase previa de la Liga de Campeones.

Tras una campaña europea de ensueño, en la que los grancanarios alcanzaron por segunda vez en su historia los cuartos de final de la máxima competición del Viejo Continente, donde cayeron ante los vigentes campeones continentales y del mundo, el Sir Sicoma Monini Perugia italiano, los amarillos centran ahora su mirada en extender la hegemonía en el campeonato liguero.

Para ello, deberán doblegar primero al Unicaja Costa de Almería, un coloso del voleibol nacional, que cuenta con doce entorchados de Superliga Masculina, que consiguió acceder a la fase final en octava posición tras una temporada complicada y de transición.

El entrenador del Club Voleibol Guaguas, Sergio Miguel Camarero, ha alertado de que será una eliminatoria "complicada" en la que tendrán que luchar ante un rival "muy fiable" en el Moisés Ruiz, donde esperan ganar el primer encuentro para tener opciones de cerrar el pase a semifinales en el Gran Canaria Arena.

"Vamos con toda la ilusión del mundo de ganar el primer partido y cerrar la eliminatoria en casa, pero está claro que hay que ir partido a partido. Nadie va a regalar nada", ha avisado sobre los peligros de cargar con el favoritismo.

Camarero no ha escondido que conseguir el título de Superliga Masculina sería "importantísimo" porque daría acceso un año a la fase previa de la Liga de Campeones, que es "el objetivo", aunque ha vuelto a insistir en que, para ello, deben ir "paso a paso en las seis finales contra tres equipos".

Tras sumar cuarenta partidos en la presente temporada entre todas las competiciones, el técnico amarillo ha asegurado que el equipo ha mejorado "mucho” físicamente tras el breve parón hasta la eliminatoria, lo que ha permitido avanzar a muchos jugadores para estar "todos listos para ayudar, aunque no estén al cien por cien".

El segundo partido de la eliminatoria se jugará el 17 de abril a las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena, mientras que el tercer partido se disputaría el 19 de abril a las 17:00 (hora canaria), en el mismo escenario. EFE

phd/pcr/fc

Últimas Noticias

Olga Carmona (PSG) revela que "aún" no conoce a Luis Enrique, pero espera hacerlo pronto

Infobae

Vox responde a los críticos con más de 36 querellas por difamación

Infobae

A prisión 2 años por homicidio imprudente tras la muerte de dos trabajadores en Burgos

Infobae

La final de Sevilla; ir y volver en el día

Infobae

García Carrera, capitán del equipo de marcha: "Tenemos un equipazo y máxima ambición"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

Detenido un hombre de 23 años como sospechoso de matar a un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, Madrid

Una de las grandes fortunas de España quiere construir junto a la ‘prisión de los políticos’ en Soto del Real una planta fotovoltaica con 117.000 paneles

España endurece desde este viernes las penas por robar móviles: si te pillan por cuarta vez te pueden caer hasta 18 meses de prisión

Crece la preocupación por los 700 militares españoles en Líbano: “No sería la primera vez que Israel mata uno de nuestros sodados”

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Hay procesos de selección que tienen candidatos seleccionados antes de que se publiquen”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Hay procesos de selección que tienen candidatos seleccionados antes de que se publiquen”

Ignacio de la Calzada, abogado, desmiente un mito sobre las bajas médicas: “Si te despiden estando de baja, gastas paro”

El precio de la gasolina este 10 de abril en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las bajas médicas por problemas de salud mental disparan el absentismo, especialmente en la Generación Z: “En los jóvenes de 25 a 35 años están muy por encima de otros grupos de edad”

Comprar una vivienda de 100 m² en Madrid o Barcelona ya exige ganar más de 4.500 euros netos al mes para no sobrendeudarse

DEPORTES

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”

Alcaraz necesita del tercer set para alcanzar la victoria ante un combativo Etcheverry y certifica su pase a cuartos de final en Montecarlo

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”