El Gobierno destaca que el aporte a la cooperación al desarrollo es el mayor en 15 años

Madrid, 10 abr (EFE).- El Gobierno ha celebrado este viernes el aumento de un 13 % en la inversión destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) durante 2025 con una aportación del conjunto de las administraciones públicas españolas que asciende a los 4.550 millones de euros, "la mayor cifra en los últimos 15 años".

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha valorado los datos publicados ayer por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que arrojan un descenso mundial del 23,1 % respecto a 2024.

Exteriores pone en valor que la aportación española supone "la segunda mayor subida interanual de todos los estados miembros" y que España "se sitúa de nuevo por encima de la media", concretamente en la onceava posición "por volumen total" dentro de la OCDE y "subiendo un puesto respecto al año anterior".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado que España incrementa su aportación "en un momento crítico y ejerce un papel contracíclico", lo cual contribuye "a mitigar los impactos de los recortes y como un actor global que materializa su compromiso con el sistema internacional de cooperación y el sistema multilateral en su conjunto".

En cifras, el volumen de AOD gestionado por la Administración General del Estado en 2025 pasó de 3.600 a 4.116 millones de euros, lo que significa un aumento de un 14 %.

En cuanto a la contribución de las comunidades autónomas, Cataluña, Comunidad Valenciana y Euskadi fueron las que más volumen aportaron al conjunto de la cooperación española, con Canarias y Galicia que incrementan su aportación el año pasado.

El de las administraciones locales se mantiene en cifras similares a las del ejercicio anterior, suponiendo en torno a un 2,13 % de la cooperación al desarrollo.EFE