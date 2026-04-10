Espana agencias

El gimnasta español Pau Jiménez logra el billete para la final de salto

Guardar

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El gimnasta español Pau Jiménez peleará por las medallas en la prueba de la Copa del Mundo por aparatos que se disputa en la ciudad croata de Osijek, tras certificar este viernes su clasificación para la final de salto.

Una final en la que Jiménez partirá con la cuarta mejor nota de todos los participantes, tras cerrar la ronda preliminar con una puntuación de 13,916 unidades.

Seis décimas de punto menos que el armenio Artuir Davtyan, vigente subcampeón olímpico y mundial de salto, que firmó la mejor nota de la fase clasificatoria con una puntuación de 14,583.

Pero Pau Jiménez no será el único gimnasta español que tendrá la posibilidad de subir al podio en Osijek, donde Rayderley Zapata intentará sumar un nuevo metal en la presente edición de la Copa del Mundo, tras sellar el jueves su pase a la final de suelo.

Para ello, Zapata, plata en suelo en los Juegos de Tokio 2020, deberá volver a mostrar el excelente nivel que ya exhibió el pasado mes de marzo en Antalya (Turquía) donde el gimnasta lanzaroteño se colgó el bronce.EFE

Últimas Noticias

0-0. La Real Sociedad B perdona la vida y no aprovecha la espesura del Ceuta

Infobae

72-82. El Baskonia sigue con paso firme y se impone a la Virtus

Infobae

Mascherano urge mayor efectividad goleadora para evitar la 'Messidependencia'

Infobae

11-11. El Sant Andreu despierta en el último cuarto y rescata un empate

Infobae

93-86. El Barça se complica el 'play in' en Mónaco

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

Todo lo que se sabe sobre el asesino del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada: de una vida solitaria a su ingreso en un centro psiquiátrico

Netanyahu advierte a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio”

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

ECONOMÍA

Francia considera la bajada de impuestos al combustible de España una medida “fácil que no funciona” y opta por reducir el uso del gas

Francia considera la bajada de impuestos al combustible de España una medida “fácil que no funciona” y opta por reducir el uso del gas

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

DEPORTES

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”