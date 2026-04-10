El gimnasta español Pau Jiménez logra el billete para la final de salto

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El gimnasta español Pau Jiménez peleará por las medallas en la prueba de la Copa del Mundo por aparatos que se disputa en la ciudad croata de Osijek, tras certificar este viernes su clasificación para la final de salto.

Una final en la que Jiménez partirá con la cuarta mejor nota de todos los participantes, tras cerrar la ronda preliminar con una puntuación de 13,916 unidades.

Seis décimas de punto menos que el armenio Artuir Davtyan, vigente subcampeón olímpico y mundial de salto, que firmó la mejor nota de la fase clasificatoria con una puntuación de 14,583.

Pero Pau Jiménez no será el único gimnasta español que tendrá la posibilidad de subir al podio en Osijek, donde Rayderley Zapata intentará sumar un nuevo metal en la presente edición de la Copa del Mundo, tras sellar el jueves su pase a la final de suelo.

Para ello, Zapata, plata en suelo en los Juegos de Tokio 2020, deberá volver a mostrar el excelente nivel que ya exhibió el pasado mes de marzo en Antalya (Turquía) donde el gimnasta lanzaroteño se colgó el bronce.EFE