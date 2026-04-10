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El fútbol portugués alcanza ingresos récord y se sitúa en 0,32 % del PIB

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Lisboa, 10 abr (EFE).- El fútbol profesional portugués registró en la temporada 2024-2025 unos ingresos récord de 1.133 millones de euros, informó este viernes la Liga Portugal, que calcula que la contribución de esta disciplina a la economía supone el 0,32 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país, un 44 % más interanual.

En un comunicado, la Liga precisó que la contribución específica del fútbol profesional al PIB alcanza los 956 millones de euros, y destacó el "impacto cada vez más significativo en la economía nacional", que "confirma la tendencia de crecimiento continuo del sector".

En el ámbito fiscal, esto se tradujo en 288 millones de euros en impuestos, lo que supone un aumento del 7,5 % en términos interanuales.

La Liga Portugal también destacó los ingresos de los clubes por traspasos de jugadores, que en la temporada 2024-2025 se situaron en 636 millones de euros, lo que supone un aumento del 49,6 %.

Según sus datos, en la etapa 2024-2025 tuvo un resultado líquido de 231.000 euros, frente a los 774.000 registrados en la temporada anterior.

"Estos datos refuerzan la imagen del fútbol profesional como un sector más robusto y preparado para afrontar los retos que se avecinan. No es solo una cuestión de crecimiento, sino sobre todo de consolidación", afirmó el presidente de la Liga, Reinaldo Teixeira, citado en el comunicado. EFE

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