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El español Martín Landaluce jugará en Barcelona invitado por el torneo

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Barcelona, 10 abr (EFE).- El español Martín Landaluce, 105 del ranking mundial, jugará el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que empieza este fin de semana, tras recibir una invitación de la organización del torneo.

Landaluce, de 20 años, explotó recientemente en el Masters 1000 de Miami, donde alcanzó los cuartos de final (fue eliminado por el checo Jiri Lehecka). Y el Godó ha querido premiarle con una nueva invitación, tras la obtenida en 2024, cuando debutó en el cuadro grande de este ATP 500, aunque no pudo pasar de la primer ronda.

El madrileño, que llegó a ser número uno del ranking junior tras ganar el Abierto de Estados Unidos en 2022, ha sido el destinatario de la última 'wild card' del abierto barcelonés.

Las otras dos son para Rafa Jódar, la otra gran promesa del tenis español, y el suizo Stanislas Wawrinka, que a sus 41 años dice adiós esa temporada al circuito profesional. EFE

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