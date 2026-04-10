El conflicto en Oriente Medio restará entre un 0,2 % y un 0,9 % al PIB, según CaixaBank

Barcelona, 10 abr (EFE).- El conflicto en Oriente Medio puede restar entre un 0,2 % y un 0,9 % al PIB de España debido a un aumento de la inflación, una posible debilidad de la demanda externa y el endurecimiento de las condiciones financieras, según un análisis elaborado por CaixaBank Research.

El encarecimiento de la energía y otros productos provenientes de la región, junto con el aumento de los costes del transporte marítimo, es el primero de los tres factores principales que el centro de estudios de la entidad bancaria identifica como posibles transmisores del impacto económico.

También puede verse golpeada la demanda externa si el conflicto frena el crecimiento de los socios comerciales de España, mientras que eventuales subidas de tipos de interés pueden afectar asimismo a la actividad financiera.

En el corto plazo, el principal impacto llegaría por la vía de la inflación, debido al encarecimiento del petróleo y el gas.

Según las estimaciones del informe, un aumento del 10 % del precio del crudo puede elevar la inflación en 0,2 puntos porcentuales, mientras que un incremento similar del gas añadiría alrededor de 0,05 puntos.

En conjunto, el repunte energético puede sumar hasta un punto porcentual a la inflación prevista para 2026, actualmente en el 2,4 %.

No obstante, las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para contener el coste de la energía reducen ese impacto en unas cuatro décimas, situando la inflación media en torno al 3 % si se mantienen hasta junio.

El aumento de la incertidumbre también puede lastrar la actividad económica al retrasar decisiones de consumo e inversión, señala el informe.

Además, el endurecimiento de la política monetaria añadiría presión adicional: un alza de 100 puntos básicos en los tipos de interés podría traducirse en una pérdida acumulada de alrededor de 0,4 puntos de PIB en dos años, con mayor impacto a partir de 2027.

El documento plantea dos escenarios, uno más benigno, con resolución rápida del conflicto, en el que el impacto sobre el PIB sería de unas dos décimas.

En otro más adverso, con daños prolongados en infraestructuras energéticas y mayor incertidumbre, la caída podría acercarse a un punto porcentual.

El informe subraya que la amplitud de esta horquilla refleja la elevada incertidumbre asociada a la evolución del conflicto y sus efectos sobre la economía global. EFE