El Casademont quiere hacer del Príncipe Felipe un fortín en la visita del Hiopos Lleida

Zaragoza, 10 abr (EFE).- El Casademont Zaragoza buscará que el pabellón Príncipe Felipe se convierta en un fortín con el partido que disputará este sábado (18.00 horas) ante el Hiopos Lleida, un importante duelo para su objetivo de huir de los puestos de peligro ante un rival cercano en la tabla.

El Casademont, actualmente decimosexto, perdió la semana pasada en casa ante el Barcelona (86-92), aunque los jugadores de Joan Plaza ofrecieron una buena imagen y compitieron hasta el último momento contra un rival, sobre el papel, superior.

Ahora, el técnico catalán quiere que el Príncipe Felipe se convierta en terreno inexpugnable para los visitantes y revertir las cifras que acumula en esta temporada.

Porque, como recordó, hasta su llegada el porcentaje de victorias en casa de los rojillos era del 30 %, algo que a lo que quiere dar vuelta y que el Casademont sea "muy difícil" de batir en su pabellón.

En este caso, enfrente tendrá al Lleida, un conjunto que ocupa la decimotercera plaza y que, según evaluó, llegará a Zaragoza "a intentar sellar prácticamente la salvación".

Para Plaza, el equipo aragonés debe ser consciente de la importancia de este encuentro y de otros próximos en el calendario, ante adversarios como el Dreamland Gran Canaria o el Coviran Granada.

"Hemos de dar nuestra mejor versión", recalcó el entrenador, que añadió que "el equipo tiene que estar por encima de todo".

Y, el sábado, ante un rival "bien formado" y "descarado", consideró que el Casademont ha de demostrar que tiene "más hambre" que su adversario.

"Todo el mundo ha de notar que Zaragoza quiere quedarse en la ACB", subrayó Plaza, algo que, según el técnico, debe hacerlo "con hechos, no con palabras".

Para ello, Plaza cuenta con sus jugadores "totalmente habilitados", salvo DJ Stephens, baja por una fractura en la mano, y Jaime Fernández, que aunque ha podido ejercitarse sigue con molestias. EFE