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El Burgos recibe al Sporting en un duelo definitivo por el play-off a Primera

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Burgos/Gijón, 10 abr (EFE).- El Burgos recibe este sábado al Sporting con la intención de no dejar acercarse a los gijoneses y mantener su privilegiada posición en la tabla, igualada con el Castellón en el último puesto que da acceso al play-off de ascenso, a falta de sólo ocho jornadas de liga.

El vestuario burgalés ya calcula a largo plazo en este tramo final de campeonato, donde casi todos los equipos de la categoría se juegan algo por arriba (ascenso directo y play-off) y por abajo (descenso).

El entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, ha confirmado que contará con todos sus efectivos, incluido Sergio, ya reincorporado progresivamente al trabajo grupal.

El discurso del equipo pasa por simplificar el escenario competitivo: sumar de tres en tres en un tramo final de enorme igualdad, con hasta siete equipos en una franja muy ajustada de puntos en busca del ascenso director y/o la promoción a Primera.

Enfrente estará un Sporting de Gijón, noveno a ocho puntos del Burgos, que, pese a su irregularidad, mantiene opciones de engancharse a la pelea.

Ramis ha definido a los asturianos como un conjunto “dominador, combinativo y con mucha calidad”, capaz de castigar especialmente cuando dispone de espacios.

El encuentro estará marcado también por el ambiente en las gradas, con una notable presencia de aficionados visitantes, aunque desde el Burgos se apela a que El Plantío juegue un papel determinante.

Por su parte, los de Borja Jiménez deberán revertir su mala dinámica lejos de El Molinón, donde no conocen la victoria desde el pasado mes de enero.

Fue en su desplazamiento a León cuando el Sporting conquistó los tres puntos por última vez en la presente temporada, encadenando un empate y cuatro derrotas a domicilio desde entonces.

Malos recuerdos que coinciden también con el encuentro de la primera vuelta ante el conjunto burgalés, que venció por la mínima (2-3) en los minutos finales después de que los gijoneses lograsen levantar en su feudo un 0-2 en contra con el que se llegó al descanso.

Con vistas a este partido, Borja Jiménez apunta a repetir el once que venció este lunes a la Real Sociedad 'B', pendiente únicamente del estado físico de algunos futbolistas que arrastran diversas molestias y el posible retorno de Manu Rodríguez y Andrés Cuenca a la convocatoria, que ya entrenan con el grupo tras unas semanas fuera.

Una jornada que tendrá un componente especial al organizarse con una temática retro por parte de LaLiga que será visible en El Plantío, así como en el uso de un balón diseñado para la ocasión y una equipación que en el caso del Sporting predominará el rojo con ligeros detalles en tono dorado.

- Alineaciones probables:

Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio, Grego Sierra, Florian Miguel, Morante, Atienza, David González, Íñigo Córdoba, Curro y Fer Niño.

Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Oliván; Justin Smith, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.

Árbitro: Carlos Muñiz (Comité aragonés).

Hora: 16:15.

Estadio Municipal de El Plantío. EFE

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